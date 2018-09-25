CHP'li vekil bebek bezlerindeki zammÄ± sordu

CHP'li Durmaz kurdaki bebek bezi ve mamalarÄ±na yapÄ±lan zamlar sonucu bebeklerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanamaz duruma geldiÄŸine dikkat Ã§ekti.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'a bebek bezi ve mamalarÄ±na yapÄ±lan yüzde 100'e yakÄ±n zamlarÄ± sordu.

Türkiye'de son dönemde yaÅŸanan ekonomik sorunlarla yükselen enflasyona dikkat çeken Durmaz, halkÄ±n yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ürünlerdeki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n denetlenmesi ve dengelenmesinin önemli bir gereklilik olduÄŸunu belirten Durmaz, “Özellikle kur artÄ±ÅŸlarÄ±ndan sonra tezgâhlardaki her ürüne büyük oranlarda zamlar yansÄ±dÄ±, bebek bezinden bebek mamasÄ±na, tuvalet kâÄŸÄ±dÄ±ndan, baklagillere kadar, en temel ihtiyaçlarda dahi yüzde yüze varan artÄ±ÅŸlar oldu. Ürünlerdeki fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± denetlenemez bir dengesizlik örneÄŸi sunmaktadÄ±r. BazÄ± ürünlerde artÄ±ÅŸlar daha düÅŸük iken bazÄ± ürünlerde çok yüksek oranlarda gerçekleÅŸmiÅŸtir”dedi.

Buna baÄŸlÄ± olarak Durmaz, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'a ürünlere yansÄ±yan zamlarÄ±n sebeplerini ve son 6 ayda marketlerde kaç kez ürün fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Marketlerde yaÅŸanan fiyat oynamalarÄ±nÄ± denetleyen bir mekanizmanÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran Durmaz, “Ürünlerin fiyat artÄ±ÅŸÄ± neye göre gerçekleÅŸmektedir? Kur artÄ±ÅŸlarÄ±ndan etkilenen ürün gruplarÄ± nelerdir?”dedi.

BEBEKLERÄ°N TEMEL Ä°HTÄ°YAÇLARI KARÅžILANAMAZ DURUMA GELDÄ°

Bebeklerin bile temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanamaz duruma geldiÄŸini söyleyen Durmaz, “Bebeklere yönelik ihtiyaçlardaki yüzde 100'e varan zamlarÄ±n sebebi nedir? Bu alanda bir denetleme yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r? Bu zamlar dolayÄ±sÄ±yla bebeÄŸine mama alamayan, bez alamayan yurttaÅŸlar için bir çözüm bulunacak mÄ±dÄ±r?” diyerek enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸersizleÅŸen maaÅŸlarla alÄ±m gücü azalan yurttaÅŸlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda iyileÅŸtirmeler yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sordu. (Ankara/EVRENSEL)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 16:12

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