KÃ¶r oldu, polis serbest kaldÄ±, AYM â€˜hak ihlali yokâ€™ dedi

Polisin baÅŸÄ±ndan vurarak kÃ¶r ettiÄŸi Umut TamaÃ§â€™Ä±n, polisin serbest kalmasÄ± Ã¼zerine AYMâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru reddedildi.

KuÅŸadasÄ±’nda gözaltÄ±na almak istediÄŸi Umut Tamaç’Ä± baÅŸÄ±ndan vurarak kör eden polis M.Ü.’ye verilen hapis cezasÄ±nÄ±n ertelenmesi hakkÄ±nda, Tamaç’Ä±n AYM’ye yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru reddedildi. AYM, hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ± verilmesinin yaÅŸam hakkÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸini savundu. Tamaç, öldürmeye teÅŸebbüs yerine taksirle yaralamaya neden olma suçundan ceza verilmesinin adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n; hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ± verilmesinin de yaÅŸam hakkÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini söyleyip AYM’ye baÅŸvurmuÅŸtu.

AYM ‘Ä°HLAL YOK’ DEDÄ°

AYM kararÄ±nda, “Polis memuru, baÅŸvurucunun bÄ±çak çekmesi ve saldÄ±rgan davranÄ±ÅŸlarda bulunmasÄ± üzerine zor ve silah kullanma yoluna baÅŸvurmuÅŸtur. Bu durumda polis memurunun kendisini savunmak amacÄ±yla bu yetkisini kullandÄ±ÄŸÄ± kabul edilmelidir. Anayasa Mahkemesinin soruÅŸturma ve kovuÅŸturma makamlarÄ±nÄ±n görüÅŸlerinden farklÄ± bir tespitte bulunabilmesi için bu hususta ikna edici unsurlarÄ±n mevcut olmasÄ± gerekmektedir. Öte yandan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince verilen hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n elde edilen kanÄ±tlarla çeliÅŸecek biçimde ve açÄ±kça hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k oluÅŸturacak ÅŸekilde verildiÄŸinden söz edilemez” ifadelerine yer verildi.

KÖR OLDU, KENDÄ°SÄ° CEZA ALDI!

O tarihte 28 yaÅŸÄ±nda olan Umut Tamaç, bir süre Manisa Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesi’nde tedavi görmüÅŸ ve taburcu edilmiÅŸti. Tamaç, 13 Nisan 2010’da çarÅŸÄ±ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda polis M.Ü. ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Merkez Polis AmirliÄŸinde evrak memuru olarak çalÄ±ÅŸan M.Ü görevi kapsamÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± halde Adli TÄ±p Kurumuna sevki olduÄŸu gerekçesiyle Tamaç’Ä± durdurdu ve gencin kendisiyle gelmesini istedi. M.Ü.’nün iddiasÄ±na göre Tamaç, cebindeki bÄ±çaÄŸÄ± çÄ±karÄ±p küfür etmeye baÅŸladÄ±, yumruk atÄ±p boÄŸazÄ±na sarÄ±ldÄ±. M.Ü. de belindeki silahÄ±nÄ± çekti. M.Ü.’ye göre arbede sÄ±rasÄ±nda silah patladÄ±. Tamaç’Ä±n kafasÄ±ndan giren kurÅŸun, çenesinden çÄ±ktÄ± ve bir gözünü kör etti. M.Ü.’nün bu anlatÄ±mÄ±nÄ± silahÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± noktada kasap dükkanÄ± iÅŸleten Mehmet YaylacÄ± çürütmüÅŸtü. YaylacÄ±, Tamaç’Ä±n elindeki bÄ±çaÄŸÄ± çok önceden yere attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve elinde tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, “Polis adama ‘BaÅŸÄ±ma bela olacaksÄ±n, seni öldüreceÄŸim’ diyordu. KarÅŸÄ±sÄ±ndaki, korkudan ses çÄ±karmÄ±yordu. Polis bu sözünü birkaç kez tekrarlayÄ±nca bu ÅŸahÄ±s da ‘Öldüreceksen öldür’ dedi. Polis ayaklarÄ±na ateÅŸ etti. Adam yola doÄŸru gitmek istedi. Polis önüne geçmek istedi, yakasÄ±ndan tuttu. Bu esnada tabancanÄ±n namlusuyla adamÄ±n alnÄ±na tÄ±klatacak ÅŸekilde iki kere vurdu. ÅžakaÄŸÄ±na dayayÄ±p tetiÄŸe bastÄ±” demiÅŸti. OlayÄ±n ardÄ±ndan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan polis memuru ile Tamaç hakkÄ±nda AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde kamu davasÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ, AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, taksirle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan polis memurunun 6 ay 20 gün hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na ve hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Tamaç’a ise ‘direnme’ suçundan yedi buçuk ay, ‘hakaret’ suçundan da 11 ay 20 gün hapis cezasÄ± verilmiÅŸti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 16:16

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