Leyla Gencer ÅŸan yarÄ±ÅŸmasÄ±nda final heyecanÄ± baÅŸladÄ±

Ä°KSV tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n yarÄ± finali yarÄ±n yapÄ±lacak. YarÄ± finalde finale kalacak sekiz genÃ§ ÅŸancÄ± belirlenecek.

On yÄ±l önce kaybettiÄŸimiz, geçen yüzyÄ±lÄ±n en büyük sopranolarÄ±ndan opera sanatçÄ±sÄ± Leyla Gencer adÄ±na düzenlenen ÅŸan yarÄ±ÅŸmasÄ±nda sona geliniyor. Ä°stanbul Kültür Sanat VakfÄ± (Ä°KSV) tarafÄ±ndan düzenlenen 9. UluslararasÄ± Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ±n yarÄ± finali yarÄ±n 11.00-17.00 arasÄ±nda KadÄ±köy’deki Süreyya OperasÄ±’nda yapÄ±lÄ±yor. YarÄ± finalde finale kalacak sekiz genç ÅŸancÄ± belirlenecek. Final ise 28 Eylül Cuma akÅŸamÄ± 20.00’de Lütfi KÄ±rdar Salonu’nda yapÄ±lacak. Finalde yarÄ±ÅŸmacÄ±lara Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ± (BÄ°FO) eÅŸlik edecek. YarÄ± finali ve final akÅŸamÄ±nÄ± izlemek isteyen sanatseverler biletlerini Biletix’ten temin edebilirler.

Dünyadaki ÅŸan yarÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda da önemli bir yere sahip olan Leyla Gencer Åžan YarÄ±ÅŸmasÄ±, geçtiÄŸimiz yÄ±llarda pek çok yetenekli ÅŸancÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ ve kariyerlerinde dönüm noktasÄ± olmuÅŸtu. Günümüzün ünlü ÅŸancÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alan Nino Machaidze, Pretty Yende gibi isimler ilk kez bu yarÄ±ÅŸmayla adlarÄ±nÄ± geniÅŸ kitlelere duyurmuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 15:30

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