AydÄ±nlardan Ã§aÄŸrÄ±: Almanya, TÃ¼rkiye ile kirli pazarlÄ±ÄŸa son versin

40'tan fazla akademisyen, gazeteci ve yazar, ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti Ã¶ncesi Alman hÃ¼kÃ¼metine 'TÃ¼rkiye ile kirli pazarlÄ±ÄŸa son verilsin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

40’tan fazla barÄ±ÅŸ örgütü, akademisyen, gazeteci ve yazar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Almanya ziyareti öncesi ortak bir açÄ±klama yaparak Alman hükümetine 'Türkiye ile kirli pazarlÄ±ÄŸa son verilsin' çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada, Türkiye ile Almanya arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyi olmasÄ±ndan yana olduklarÄ±nÄ± ancak Türkiye’de temel hak ve özgürlükler ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sürece ErdoÄŸan yönetimiyle normal bir iliÅŸki sürdürülmesinin “ikiyüzlüce” olduÄŸu vurgulandÄ±.

‘BU KOÅžULLARDA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°N NORMALLEÅžMESÄ°NÄ° KABUL ETMÄ°YORUZ’

YapÄ±lan ortak açÄ±klamada “CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier’in daveti üzerine Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan 28 Eylül’de Berlin’e geliyor. ErdoÄŸan, askeri törenle karÅŸÄ±landÄ±ktan sonra SavaÅŸ ve Åžiddet MaÄŸdurlarÄ± AnÄ±tÄ± ziyaret edilecek. NasÄ±l bir ikiyüzlülük!” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan’Ä±n izlediÄŸi politikalarda “diktatörlüÄŸe doÄŸru gitmeye devam ettiÄŸinin" ifade edildiÄŸi açÄ±klamada, “ErdoÄŸan göreve baÅŸladÄ±ktan bu yana Türkiye’de insan haklarÄ± ihlallerinin listesi sürekli uzadÄ±. AralarÄ±nda Alman vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da olduÄŸu pek çok kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve tutuklandÄ±, medyaya yönelik baskÄ±lar yoÄŸunlaÅŸtÄ±, Kürt halkÄ±na karÅŸÄ± yerinden etme ve politik karÅŸÄ±tlarÄ±n görevden alÄ±nmasÄ± gibi baskÄ±lar belgeleriyle ortaya konuldu” denildi.

“Bizler Türk-Alman iliÅŸkilerinin iyi olmasÄ±ndan yanayÄ±z” denilen açÄ±klamada, “ErdoÄŸan, Türkiye ve bölgeyi kaosa sürüklüyor. Bu koÅŸullarda iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesini kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

ALMAN SÄ°LAHLARI VERÄ°LMESÄ° DURUMU KÖTÜLEÅžTÄ°RDÄ°

Ortak açÄ±klamaya imza atan aydÄ±nlar, Almanya hükümetinin bugüne kadarki politikasÄ±nÄ±n ErdoÄŸan’Ä± demokratik bir çizgiye çekmeye yaramadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek ÅŸunlarÄ± ifade etti:

“Tersine özellikle Alman silahlarÄ±nÄ±n verilmesi, Türkiye’de daha olumsuz geliÅŸmelerin yaÅŸanmasÄ±na neden oldu. Åžimdi bu tersine dönmeli ve silah satÄ±ÅŸÄ± derhal durdurulmalÄ±. Genel olarak ÅŸu geçerli olmalÄ±: Federal Hükümet, ErdoÄŸan’la görüÅŸmesinde, bugükü yönetimi güçlendirecek ÅŸekilde destek vermemelidir. BaskÄ±cÄ±, baÅŸkasÄ±na söz hakkÄ± tanÄ±mayan ve ayrÄ±mcÄ± rejim destek almamalÄ±. EÄŸer ErdoÄŸan, Almanya ziyaretini kendi çÄ±karlarÄ± için kullanÄ±rsa, bu tam anlamÄ±yla bir felaket olur. Bu nedenle her iki devlet arasÄ±nda kirli pazarlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yoruz ve Türkiye‘deki demokrasi güçleriyle tam dayanÄ±ÅŸma içerisindeyiz.“

Ä°MZACILAR

ÇaÄŸrÄ± metninde imzasÄ± bulunanlar ÅŸöyle:

Konstantin Wecker (Müzisyen, Bestekar), Rolf Becker (Oyuncu) Ester Bejarano (Auschwitz Toplama KampÄ±ndan Kurtuldu) Nirit Sommerfeld (ÅžarkÄ±cÄ±) DoÄŸan Akhanli (Yazar) Prof. Werner Ruf, Dr. Burak Copur(Duisburg-Essen Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi, Siyaset Bilimci) Memet Kilic (Eski Milletvekili) Susann Witt-Stahl (Yazar- Melodi&Ritmus YayÄ±n Yönetmeni) Reiner Brauen (UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ Bürosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±), Willi von Ooyen (Friedens und Zukunftwerkstat), Birgitt Koch(EÄŸitim ve Bilim Sendakasi Hessen Eyalet BaÅŸkanÄ±) Zeynep Sefariye Eksi (DIDF Genel BaÅŸkanÄ±) Stefan Huth (Junge Welt Genel YayÄ±n Yönetmeni), Pascal Beucker (Gazeteci), Yücel Özdemir (Gazeteci), Angelika Claussen (IPPNW- Avrupa BaÅŸkanÄ±), Prof. Dr. Ursula Schumm- Garling, Dr. Rolf Gössner (Avukat/ YayÄ±ncÄ±, UluslararasÄ± Ä°nsan HaklarÄ± LigasÄ±), Ralf Krämer (ver.di Yönetim Kurulu), Prof. Dr. Frank Deppe, Dr. Sabine Kebir, Prof. Dr. Kemal Bozay (Siyaset Bilimci), Elka Edelkott (just human e.V. BaÅŸkanÄ±), Marcus Staiger (Yazar), Christa Hourani (Sol SendikacÄ±lar Ä°nisiyatifi)), Holger Edmaier (Projekt 100% MENSCH Müdürü), Dr. Fredrik Dehnerdt (GEW Hamburg BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±), Michael Weber (Oyuncu), Prof. Dr. Bernd Overwien (Kassel Üniversitesi), Jürgen Grässlin, (Deutschen Friedensgesellschaft -Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen -DFG-VK- Federal Sözcüsü), Heiko Sakurai (Karikaturist), Prof. Dr. Gazi ÇaÄŸlar (Siyaset Bilimci), Berivan Aymaz (NRW Eyalet Milletvekili), Attilla Azrak (Gazeteci), Holger Vermeer (IG Bau Bölge BaÅŸkanÄ±), Wolfgang Hübner (Neues Deutschland Genel YayÄ±n Yönetmeni), Mehmet Cemal BaÅŸlangÄ±ç (Arti TV/ ArtÄ± Gerçek YayÄ±n Yönetmeni) Jörg Detjen (Köln Belediye Meclisi Üyesi), Peter Trinogga (VVN/BdA Köln BaÅŸkanÄ±). (Köln/EVRENSEL)

ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyareti baÅŸlamadan protestolar baÅŸladÄ±

Almanya'da iki vekil ErdoÄŸan iÃ§in verilecek yemeÄŸe katÄ±lmayacak

ErdoÄŸan Almanyaâ€™da salon konuÅŸmasÄ± yapmayacak

ErdoÄŸanâ€™Ä±n Almanya ziyareti Ã¶ncesinde DÄ°TÄ°B mercek altÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 15:27

www.evrensel.net