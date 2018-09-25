Manisaâ€™nÄ±n tarihi Beyazfil binasÄ± iÃ§in keÅŸif yapÄ±ldÄ±. Beyaz Fil YÄ±kÄ±lmasÄ±n Platformu satÄ±ÅŸa tepki gÃ¶sterdi: Bir deÄŸerimiz ranta kurban edilmesin.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Kültür VarlÄ±ÄŸÄ± olarak tescili olan Manisa’nÄ±n tarihi Beyaz Fil binasÄ± yÄ±kÄ±lÄ±p AVM yapÄ±lmak isteniyor. Dün bina için yapÄ±lan keÅŸfe, Beyaz Fil YÄ±kÄ±lmasÄ±n Platformu da katÄ±ldÄ±. Platform adÄ±na açÄ±klamayÄ± yapan Avukat Halim Ä°nç, “Beyaz Fil, Cumhuriyet döneminde yapÄ±lan binalardan biridir. Bu binanÄ±n hem mimari açÄ±dan hem de kent estetiÄŸi açÄ±sÄ±ndan bir deÄŸeri var. Bu sembol bina sit alanÄ± içerisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi, 2012 yÄ±lÄ±ndan sonra kültürel varlÄ±klarda tescili var. BilirkiÅŸilerin buna dikkat etmesi gerekiyor.” dedi.

'BÜYÜK BÄ°R ÅžAÄ°BE VE SORU Ä°ÅžARETÄ° VAR'

Beyaz Fil YÄ±kÄ±lmasÄ±n Platformu içinde yer alan CHP Manisa eski milletvekili Tur YÄ±ldÄ±z Biçer ise “Manisa'nÄ±n simge binalarÄ±ndan birisi olan ve bugünkü teknolojiyle bile yapÄ±lmasÄ± güç; özenli bir iÅŸçilik ve mimarinin ürünü olan Beyaz Fil binasÄ± için yapÄ±lan keÅŸfe katÄ±ldÄ±k. Beyaz Fil binasÄ±nÄ±n; yandaÅŸ bir firmaya ihale edildikten sonra üzerindeki sit tescilinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± büyük bir ÅŸaibe ve soru iÅŸaretlerine yol açmÄ±ÅŸtÄ±r. Umuyorum keÅŸfi yapan bilirkiÅŸi heyeti; bu tescilin kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± yönünde karar bildirir ve tarihi bir deÄŸerimiz daha ranta ve talana kurban edilmemiÅŸ olur.” ifadelerini kullandÄ±.

Beyaz Fil binasÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda ‘Kentsel sit alanÄ± içinde kaldÄ±ÄŸÄ±ndan 1. grup taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±ÄŸÄ±’ olarak tescillense de SGK tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda, Emek Ä°nÅŸaat ve Ä°ÅŸletme A.Åž. aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ihale suretiyle satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve ÅŸartnameyi alan iki kiÅŸiden biri, yapÄ± tescilli olduÄŸundan ihaleye girmemiÅŸ ve satÄ±ÅŸÄ± tek alÄ±cÄ± olarak katÄ±lan Teksan, taÅŸÄ±nmazÄ± 30 milyon 450 bin TL gibi bir bedelle satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

Tescilli kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ± Beyaz Fil binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 15:13

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