Ã‡in, bir hiciv programÄ±ndaki ifadeler nedeniyle Ä°sveÃ§â€™i protesto etti

Ã‡in, Ä°sveÃ§ Devlet Televizyonuâ€™nda yayÄ±nlanan bir hiciv programÄ±nda 'Ã‡in halkÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ifadeler' kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Ä°sveÃ§'i protesto etti.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç Devlet Televizyonu’nun (Svt) yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir hiciv programÄ±nda “Çin ve Çin halkÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ifadeler” kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, resmi olarak Ä°sveç’i protesto etti.

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü Geng Shunang’Ä±n imzasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu açÄ±klamada, programda Çin ve Çin halkÄ±na karÅŸÄ± düÅŸmanca saldÄ±rÄ±lar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildikten sonra “Program yapÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n yorumlarÄ± önyargÄ±lar ve provokasyonlarla dolu. Bu basÄ±n etiÄŸinin ciddi olarak ihlalidir” denildi.

Shunang, ayrÄ±ca Çin’in önlem alma hakkÄ±nÄ±n saklÄ± tutulduÄŸunu belirtti ancak 'önlemler' hakkÄ±nda açÄ±klama yapmadÄ±.

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Çin’in Ä°sveç BüyükelçiliÄŸi de, programÄ± kÄ±nadÄ± ve Ä°sveç Devlet Televizyonu’ndan programÄ±n “ZararlÄ± etkilerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için” önlem almasÄ±nÄ± istedi.

‘Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜ’ YANITI

Ä°sveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim bölümünden Buster Mirow Emitslöf, Çin BüyükelçiliÄŸinin bir protesto mektubu gönderdiÄŸini doÄŸruladÄ±. BüyükelçiliÄŸe “Ä°sveç’te ifade özgürlüÄŸü olduÄŸu” yanÄ±tÄ±nÄ±nÄ± verdiklerini söyledi.

Bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda Stockholm’de 3 Çinli turistin bir pansiyondan polis zoru ile çÄ±karÄ±lmasÄ± iki ülke arasÄ±nda gerginlik yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Çin BüyükelçiliÄŸi, Ä°sveç polisini Çinlilere ÅŸiddet uygulamak ve insan haklarÄ±nÄ± ihlal etmekle suçlamÄ±ÅŸtÄ±.

Çin’in sosyal medyasÄ±nda 130 milyon kez izlenen videoda Çinlilerden biri pansiyondan çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra kendini yere atÄ±yor ve “Bizi öldürüyorlar, kurtarÄ±n” diye baÄŸÄ±rÄ±yordu.

Komedyen Jesper Rönndahl, Ä°sveç Devlet Televizyonu’nda yayÄ±lanan hiciv programÄ±nda 3 Çinlinin baÅŸÄ±ndan geçenleri alaycÄ± bir üslüpla ele alÄ±p Ä°sveç’i ziyaret edecek Çinlilere öneri ve uyarÄ±larda bulunmuÅŸtu.

UyarÄ±lar arasÄ±nda Ä°sveç’te tarihi binalarÄ±n önlerinde ve masalarÄ±n üstünde tuvalet ihtiyacÄ±nÄ±n giderilemeyeceÄŸi ve köpeklerin yenilemeyeceÄŸi gibi aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± uyarÄ±lar da bulunuyordu.

Ã‡inâ€™den Ä°sveÃ§â€™e insan haklarÄ± ihlali ve polis ÅŸiddeti suÃ§lamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 15:03

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