FotoÄŸraf: Evrensel
ESP Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡iÃ§ek Otlu'nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
ESP Adana Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ bir yÄ±ldÄ±r tutuklu olan ESP Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡iÃ§ek Otlu'nun Ä°stanbul Adliyesi'nde gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.
ESP Adana Ä°l Örgütü genel baÅŸkanlarÄ± Çiçek Otlu'nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi. ESP Ä°l BinasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Otlu'nun 27 Eylül günü ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adliyesi 25'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruÅŸmasÄ±na çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.
BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan ESP Ä°l Yöneticisi Fatma Özdemir, genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n uydurma gerekçelerle cezaevinde tutulduklarÄ±nÄ± belirterek "Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± devrimci cenazeleri, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± suç olarak nitelendirilip 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tutuklu yargÄ±lanmaktadÄ±r" dedi.
Otlu'nun iÅŸçi emekçinin, kadÄ±nlarÄ±n, Alevilerin yanÄ±nda mücadele ettiÄŸi için tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özdemir, tutuklamanÄ±n siyasi olduÄŸunu belirterek Otlu'nun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya katÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Adana/EVRENSEL)