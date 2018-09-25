TMMOB: Kamu kaynaklarÄ±nÄ± israf eden projeler durdurulsun

TMMOB, AKP'nin 100 gÃ¼nlÃ¼k eylem planÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi: DoÄŸa, yaÅŸam alanlarÄ±, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zetilmiyor, kamu kaynaklarÄ±nÄ±n israfÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

TMMOB, hükümetin 100 günlük eylem planÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerini paylaÅŸtÄ±. PlanÄ±nÄ±n, AKP’nin krizle mücadele gibi bir yöneliminin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸi belirtildi. AçÄ±klanan eylem planÄ±nÄ±n doÄŸayÄ± talan eden, yaÅŸamÄ± ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden, kamu kaynaklarÄ±nÄ±n israfÄ±nÄ± sürdüren projelerde Ä±srarÄ± gösterdiÄŸini vurgulayan TMMOB, bu projelerin durdurulmasÄ± istedi.

Türkiye Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ve BakanlÄ±klara baÄŸlÄ± kurumlar tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 46 milyar liralÄ±k bütçeyle hayata geçirileceÄŸi açÄ±klanan “100 Günlük Ä°craat ProgramÄ±” hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Programda yer alan hedeflerin yeni sisteme geçiÅŸ sürecine mevzuat ve icraat yönünden hazÄ±rlÄ±ksÄ±z olunduÄŸunun somut göstergesi olduÄŸu ifade edilirken, program ile ekonomik anlamda “kamu mali disiplini” hedeflenmesine raÄŸmen, “Kanal Ä°stanbul” gibi yüksek maliyet ve dÄ±ÅŸ finansman gerektiren projelerin finansmanÄ±n “yap iÅŸlet devret” ya da “kamu özel ortaklÄ±ÄŸÄ±” yoluyla saÄŸlanmasÄ±nÄ±n programÄ± bütçe-kamu mali disiplini açÄ±sÄ±ndan baÅŸtan iÅŸlevsiz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

YAÅžAMI YOK SAYAN PROJELER PROGRAMLA BÄ°TÄ°RÄ°LMEYE ÇALIÅžILIYOR

DeÄŸerlendirmede, savunma-silah sanayii projelerine özel ve öncelikli bir önem verildiÄŸi, inÅŸaat sektörü yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n ekonomik kalkÄ±nmanÄ±n lokomotifi olma özelliÄŸini koruduÄŸu belirtildi.

DeÄŸerlendirmede, TMMOB'nin bilim ve tekniÄŸi yok saydÄ±ÄŸÄ±, doÄŸayÄ±, kentleri, yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± tahrip edeceÄŸi gerekçesiyle yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± özel projelerin program içerisine alÄ±nÄ±p hÄ±zla bitirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek bunun Anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Hükümetin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± programda TMMOB’nin itiraz ederek yargÄ±ya da taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± özel projeler de yer alÄ±yor. TMMOB doÄŸaya, yaÅŸam alanlarÄ±na, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yönelik tehlikeler barÄ±ndÄ±ran, kamu kaynaklarÄ±nÄ± israfÄ±nÄ± sürdüren Kanal Ä°stanbul, Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±, Alpu Termik Santrali, Sakarya Karasu Otomotiv Ä°htisas Endüstri Bölgesi, Ä°stanbul Yeni HavaalanÄ± projelerinin bir an önce durdurulmasÄ± istendi.

PROJELER, DOÄžAYI, YAÅžAMI, Ä°NSANI KORUYAN EYLEM YOK

ProgramÄ±n hiçbir maddesinde ormanlar, meralar, sulak alanlar, kÄ±yÄ±lar, tarÄ±m alanlarÄ± gibi doÄŸal varlÄ±klarÄ±n ya da çevrenin korunmasÄ±na iliÅŸkin herhangi bir politika ve eyleme yer verilmediÄŸi belirtilerek, “Bu tesadüf deÄŸildir. Son 15 yÄ±ldÄ±r ülkemizde adÄ±m adÄ±m uygulanan, doÄŸal varlÄ±klarÄ±n, küresel ölçeÄŸin gerektirdiÄŸi yoÄŸunlukta ve yaygÄ±nlÄ±kta ticarileÅŸtirilmesine yönelik politikalarÄ±n sonucudur” deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

PROGRAM AKP’NÄ°N KRÄ°ZLE MÜCADELE YÖNELÄ°MÄ° OLMADIÄžINI GÖSTERÄ°YOR

DeÄŸerlendirmede, 100 günlük Ä°craat ProgramÄ±nÄ±n yaÅŸanan ekonomik sorunlardan dÄ±ÅŸ güçlere baÄŸlayarak yastÄ±k altÄ± dövizlerin bozdurulmasÄ±yla çÄ±kÄ±ÅŸ saÄŸlanabileceÄŸini savunan AKP'nin krizle mücadele gibi yöneliminin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸi de belirtildi. Yeni bir orta vadeli program hazÄ±rlamanÄ±n da sorunlarÄ±n çözümünde yeterli olmayacaÄŸÄ± ifade edilen deÄŸerlendirmede, kamucu politikalara ve üretim ekonomisine geçilmeden serbest piyasa sistemine uyumlaÅŸtÄ±rÄ±lan düzenlemeler ile mevcut ekonomik krizden kurtulmanÄ±n ve geliÅŸmiÅŸ bir ülke olabilmenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmesi yapÄ±ldÄ±.

NÜKLEER YERÄ°NE YENÄ°LENEBÄ°LÄ°R ENERJÄ°

100 günlük icraat programÄ±nda Nükleer Santraller ile ilgili madde bulunmasa da CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n da açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Akkuyu Nükleer Santrali'nin inÅŸasÄ± ve Sinop'ta devam eden çalÄ±ÅŸmalara da dikkat çekilirken nükleer santrallere iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi: “Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±yla Avrupa ülkesinden daha fazla rüzgar, güneÅŸ enerjisi potansiyeline sahiptir. Akkuyu`nun ardÄ±ndan Sinop ve Ä°nce Ada`da yapÄ±lmak istenen nükleer santral sonrasÄ± ülkemizde ve dünyada adeta nükleer bir bombanÄ±n pimin çekilecektir.HalkÄ±n öncelikli ihtiyaçlarÄ± yerine sermaye kesimlerine rant aktarmayÄ± amaçlayan ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkate almayan Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral projeleri derhal iptal edilmelidir”.

KAMU KAYNAKLARINI Ä°SRAF EDEN PROJELER DURDURULSUN

TMMOB'nin deÄŸerlendirmesinde yer alan talepler ise ÅŸöyle:

â– 100 Günlük Ä°craat ProgramÄ± tümüyle gözden geçirilmeli ve kamu kaynaklarÄ±nÄ± israf eden harcamalar ve projeler durdurulmalÄ±,

â– Dövize endeksli alÄ±m garantisi olan Kamu Özel Ä°ÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± yeniden düzenlenmeli, henüz uygulamaya geçmemiÅŸ olan Kamu Özel Ä°ÅŸbirliÄŸi projeleri iptal edilmeli,

â– Kanal Ä°stanbul ve Akkuyu Nükleer Tesisi baÅŸta olmak üzere halkÄ±n öncelikli ihtiyaçlarÄ± yerine sermaye kesimlerine rant aktarmayÄ± amaçlayan projeler derhal durdurulmalÄ±,

â– Emekçilerin alÄ±n teriyle kurulan Ä°ÅŸsizlik Fonu’nda toplanan paralar amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmaktan vazgeçilmeli,

â– Ülkenin bütün kamusal varlÄ±klarÄ±nÄ±n kontrolüne verildiÄŸi VarlÄ±k Fonu’nun bütün faaliyetleri durdurulmalÄ±,

â– Son dönemde özellikle ABD ve Rusya ile yapÄ±lan milyarlarca dolarlÄ±k askeri anlaÅŸmalar iptal edilmelidir. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 14:43

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