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FotoÄŸraf: Evrensel
Cezaevi inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ileri Ã¼cretlerini alamÄ±yor
25 EylÃ¼l 2018 14:28
Erzincanâ€™da ceza infaz kurumlarÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Ã¼cretlerini alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erzincan’da geçen sene yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan cezaevi inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, “Ana firmanÄ±n parayÄ± ödememesini gerekçe gösteren taÅŸeronlar ücretlerimizi ödemiyor” dedi. Ceplerinde sigara parasÄ± dahi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçiler, “Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Böyle giderse kule vince çÄ±kacaÄŸÄ±z” dedi.
Öte yandan inÅŸaat alanlarÄ±nda 600’e yakÄ±n iÅŸçinin bulunduÄŸunu belirten iÅŸçiler, “Ama malzeme gelmediÄŸi için iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ± gittikçe azaltÄ±yorlar” diye konuÅŸtu. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 14:32
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