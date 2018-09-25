Okullar aÃ§Ä±ldÄ±, Adanaâ€™da trafik sorunu arttÄ±

Ä°MO Adana Åžubesi BaÅŸkanÄ± Zekeriya Turanbayburt, Adana kent iÃ§i ulaÅŸÄ±m sorunlarÄ±nÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla anlattÄ±.

Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± (Ä°MO) Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Zekeriya Turanbayburt, ülkemizde ve dünyanÄ±n pek çok kentinde ulaÅŸtÄ±rmanÄ±n toplum hayatÄ±nÄ± etkileyen en önemli unsurlardan biri olduÄŸunu vurguladÄ±. HÄ±zlÄ± ve çarpÄ±k kentleÅŸme süreci ile bugünlere gelen Adana’nÄ±n, ulaÅŸÄ±m ve trafik konusunda oldukça sorunlu bir kent olduÄŸunu vurgulayan Turanbayburt, okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±yla birlikte her zaman olduÄŸu gibi sorunlarÄ±n daha da katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸünü, yaklaÅŸan yaÄŸmurlu günlerin trafiÄŸi daha çekilmez kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da önceki yÄ±llardaki tecrübelerden bildiklerini dile getirdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

SORUNLAR

Toplu taÅŸÄ±manÄ±n düzensizliÄŸi, dar sokaklar, araba parkÄ±na ya da ticarethaneye dönüÅŸmüÅŸ kaldÄ±rÄ±mlar, araçlarÄ±n geliÅŸi güzel park etmesi, yoÄŸunluklarÄ± artÄ±ran parsel bazÄ±ndaki kentsel dönüÅŸümler ve bu düzensizliÄŸe çözüm getirme çabalarÄ±nÄ±n olmamasÄ± nedeniyle kent yaÅŸamÄ±nÄ±n sorunlar yumaÄŸÄ± haline geldiÄŸini ifade eden Turanbayburt, “Tüm bu sorunlarÄ±n artarak devam etmesi, ulaÅŸÄ±mÄ±n iyileÅŸtirilmesi için basit teknik çözümlerden daha fazlasÄ±na ihtiyaç olduÄŸunu göstermektedir. Adana’nÄ±n, yapÄ±sÄ±na ve yararÄ±na uygun ulaÅŸtÄ±rma politikasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± için her ÅŸeyden önce; tüm sorunlarÄ±n çözümünde olduÄŸu gibi popülist olmayan, göz boyama amacÄ± gütmeyen, ihtiyaca parmak basan çalÄ±ÅŸmalar yürütülmesi gereklidir. Bunu özellikle vurguluyoruz, çünkü ne yazÄ±ktÄ±r ki Adana’da kent içi trafiÄŸin çözümüne iliÅŸkin yeterli çalÄ±ÅŸmalarÄ± göremiyoruz. YapÄ±lan birkaç iyi düzenleme, gerekeni karÅŸÄ±lamanÄ±n hayli uzaÄŸÄ±ndadÄ±r"dedi.

ÇÖZÜM ÖNERÄ°LERÄ°

Adana için ‘UlaÅŸÄ±m Ana PlanÄ±’nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Turanbayburt, "UlaÅŸÄ±m ana planÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±; çevre düzeni planÄ±, nazÄ±m imar planÄ±, sakÄ±nÄ±m planÄ± ve uygulama imar planlarÄ± ile uyum, koordinasyon ve eÅŸgüdüm içerisinde yürütülmelidir. Bu plan, mevcut ve gelecekteki ulaÅŸÄ±m talebinin gerçekçi büyüklük ve nitelikleri belirlenerek hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r"dedi.

Planlama sürecinde; basit ve tekniÄŸine uygun, trafik mühendisliÄŸi çerçevesindeki çözümlerle Adana’nÄ±n sorunlu trafik akÄ±mÄ±nda iyileÅŸtirmeler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Turanbayburt, " Motorlu taÅŸÄ±t trafiÄŸini kent merkezlerine davet eden uygulamalardan kaçÄ±nmalÄ±dÄ±r. Toplu taÅŸÄ±ma öne çÄ±kmalÄ±dÄ±r. Toplu taÅŸÄ±ma türlerinin bütünleÅŸtirildiÄŸi tek bilet uygulamasÄ±na yönelik çözümler uygulanmalÄ±dÄ±r." TaÅŸÄ±t trafiÄŸine kapalÄ± alanlar oluÅŸturulmalÄ±dÄ±r. Çakmak Caddesi, Ali Münif YeÄŸenaÄŸa, Büyük Saat civarÄ± ve TepebaÄŸ HöyüÄŸü çevresi vb alanlar araçtan arÄ±ndÄ±rÄ±lÄ±p, yaya bölgesi haline getirilmelidir" dedi.

Hafif raylÄ± sistem, ilave güzergahlarla yeniden projelendirilmesini isteyen Turanbayburt, "TCDD hattÄ± kent trafiÄŸi için bir avantaja dönüÅŸtürülmelidir. Demiryolu sistemi çift hatlÄ±, elektrikli, aktarma noktalÄ±, HRTS sistemle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yeniden planlanmalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.(Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 14:26

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