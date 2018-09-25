Ä°zmir'de KÃ¼ltÃ¼rpark'a ait bina vakÄ±f Ã¼niversitesine tahsis edildi

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, KÃ¼ltÃ¼rpark MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait binayÄ± Ä°zmir TÄ±naztepe VakÄ±f Ãœniversitesi'ne tahsis etti. Mimarlar OdasÄ± karara itiraz edecek.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir'in en önemli kültürel ve doÄŸal miraslarÄ± arasÄ±nda olan 2. derece SÄ°T statüsündeki Kültürpark için yeni bir tartÄ±ÅŸmalÄ± karara daha imza atÄ±ldÄ±. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi, Kültürpark MüdürlüÄŸüne ait binayÄ± 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na yeni kurulan Ä°zmir TÄ±naztepe VakÄ±f Üniversitesi'ne tahsis etti. Tahsis iÅŸlemine karÅŸÄ± Mimarlar OdasÄ± itirazda bulunacak.

Daha öncesinde Ä°ZFAÅž Genel MüdürlüÄŸü son olarak Kültürpark Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kullanÄ±lan parkÄ±n Åžair EÅŸref BulvarÄ±na bakan kÄ±smÄ±nda kalan bina, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yeni kurulan vakÄ±f üniversitesine tahsis edilmiÅŸti.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Emlak Yönetimi Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisinin Eylül ayÄ±ndaki gündemine gönderilen dilekçede söz konusu binanÄ±n Ä°zmir TÄ±naztepe Üniversitesi'ne tahsis edilmesi istendi.

12 Eylül'deki oturumda gündeme alÄ±nan dilekçede talebe gerekçe olarak üniversitenin hizmet binalarÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±nÄ±n devam etmesi gösterildi. Dilekçede 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Kültürpark Åžube MüdürlüÄŸüne ait hizmet binasÄ±nÄ±n Ä°zmir TÄ±naztepe Üniversitesinin Rektörlük ve akademik birimlerine devrinin deÄŸerlendirilmesi talep edildi.

Talebi görüÅŸen Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi talebi oy birliÄŸi ile kabul etti. Gerekçe olarak 5393 sayÄ±lÄ± Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gösterildi. Kanunun 75. maddesi tahsis iÅŸlemlerinin, belediyenin görev ve sorumluluÄŸu kapsamÄ±nda devredilebilmesine izin veriyor.

Kurucu üyeleri arasÄ±nda TÄ±naztepe Üniversitesi yönetimi kurulu üyelerinin bulunduÄŸu Ses SaÄŸlÄ±k EÄŸitim Spor VakfÄ±'na ait olan Ä°zmir TÄ±naztepe Üniversitesi 5 Eylül tarihinde TBMM'de kabul edilen kanunla kuruldu. Dokuz Eylül Üniversitesi ile iÅŸbirliÄŸi içinde hareket edecek olan üniversitenin saÄŸlÄ±k turizmini geliÅŸtirme gibi bir misyonu var. DEÜ'nün görevden alÄ±nan rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün hastanenin doktor kadrosu arasÄ±nda.

'KÄ°RALANABÄ°LECEK BÄ°R GAYRÄ°MENKUL DEÄžÄ°L'

Tahsis iÅŸlemleri ile ilgili gazetemize açÄ±klamada bulunan TMMOB Mimarlar OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim Alpaslan "Kabul edilebilecek bir yanÄ± yok. DeÄŸil bir vakÄ±f üniversitesine verilmesi, herhangi bir kuruma verilmesi bile çok yanlÄ±ÅŸ. Biz Kültürpark'ta tescilli, nitelikli binalar haricinde bina kalmasÄ±n derken o binanÄ±n kiralanabilecek bir gayrimenkul olarak deÄŸerlendirilmesi yanlÄ±ÅŸ. TMMOB Ä°KK, Mimarlar OdasÄ± ve Kültürpark Platformu olarak tepkili ve ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±z. Tahsis edilme iÅŸlemlerinin iptali için gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ±z. Kültürpark için koruma amaçlÄ± bir iÅŸlemi yapÄ±lmasÄ± söz konusu. Bu süreçte alanÄ±n bu ÅŸekilde bir vakfa kiralanmasÄ± son derece çeliÅŸkili. BüyükÅŸehirin bu kararÄ± tekrar deÄŸerlendirmesi gerekiyor" dedi.

Ä°NÅžAAT ÅžÄ°RKETLERÄ°NÄ°N TEHDÄ°DÄ° ALTINDA

Kültürpark, daha öncesinde Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan kongre merkezi yapÄ±mÄ± ve yanÄ± baÅŸÄ±ndaki Basmane Çukuru'na dikilmek istenen gökdelen tartÄ±ÅŸmalarÄ± ile gündeme gelmiÅŸti. Odalar ve çok sayÄ±da kitle örgütü yaptÄ±klarÄ± açÄ±klama Kültürpark'Ä±n inÅŸaat ÅŸirketlerinin tehdidi altÄ±nda olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 14:22

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