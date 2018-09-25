Urfa'da 2 bin kiÅŸilik iÅŸe 32 bin 597 kiÅŸi baÅŸvurdu

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca hayata geçirilen Toplum YararÄ±na Program (TYP) kapsamÄ±nda, Urfa'da asgari ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bin 500 temizlik, 554 güvenlik görevlisi alÄ±nacaÄŸÄ± duyuruldu. Duyurunun ardÄ±ndan baÅŸvuru için Ä°ÅžKUR Ä°l MüdürlüÄŸü binasÄ±na gelenler sÄ±raya girerek baÅŸvuruda bulundu. Bir hafta içerisinde 32 bin 597 kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu iÅŸe alÄ±nacak kiÅŸilerin noter huzurunda yapÄ±lacak kura çekiliÅŸiyle belirleneceÄŸi kaydedildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 14:10

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