Kayserili işçiler: Hakkını arayan işçi tutuklanır oldu

Barış TİMUR

Kayseri

3. havalimanında kötü çalışma koşullarına isyan eden işçilerin tutuklanmasına Kayseri’deki işçiler tepki gösterdi. Yaşananları sosyal medyadan takip ettiklerini belirten işçiler, “3. havalimanı işçilerinin haklarını aradığı için tutuklandığını biliyoruz” dedi.

Son dönemde ekonomik gidişat gerekçesiyle 60’ın üzerinde işçinin çıkarıldığı ve işten atmaların devam ettiği Türk Metal’in örgütlü olduğu Has Çelik fabrikasında çalışan işçiler, tutuklamaların hukuksuz olduğunu söylüyor. Aralarından bir işçi, “Amcaoğlum da orada çalışıyor, uzun bir süredir çalışma koşullarının kötü olduğunu, iş cinayetlerinin sık yaşandığını ondan duyuyordum. Ancak haberlerde hiç verilmiyordu. Bu bildiklerim bile onların haklı olduklarına inanmama yetiyor” diye konuştu.

İşçilerin biri arkadaşının sözünü tamamamlamak istercesine devam ediyor: “Bu iktidar hiçbir zaman işçilerin yanında olmadı ki zaten. Her geçen gün bizim de çalışma koşullarımız kötüleşiyor. Bu olay sadece havalimanı işçilerini ilgilendirmiyor. Orada ne sıkıntı varsa biz de aynılarını yaşıyoruz. Ekonominin geldiği nokta ortada.”

‘ARTIK HAKKINI ARAYAN İŞÇİLER TUTUKLANIR OLDU’

Çok uzun zamandır fabrika işçisi olduğunu söylüyor yaşça büyük biri: “Bu iktidar döneminden önce de sendikalarda sıkıntı vardı. Ama artık patron yanlısı olmayan sendikalar vatan haini ilan ediliyor. Tutuklanan havalimanı işçilerinin arasında, sendikacılar da var. Yani sendikalar önemsiz demiyorum ama artık işçi hakkını savunanlarını direkt tutukluyorlar. Birçok arkadaşımız da benim gibi düşünüyor ama korkuyorlar. İşsiz kalmaktan, tutuklanmaktan korkuyorlar. Türk Metal de işten çıkarmalar oluyor ses etmiyor. Sendika patronun yanında.”

‘UZAKTA OLSAM DA İŞÇİLERİ DESTEKLİYORUM’

Şeker fabrikası işçilerinden en genç olanı ise “Binlerce işçinin çalışma koşullarını protesto edip iş bıraktıklarını hiçbir televizyon kanalı vermedi. Ertesi gün işçilerin gecenin bir yarısı gözaltına alındığını keza öyle. Biz sosyal medyada bu tür şeyleri kendi aramızda paylaşırız, hemen duyulur yani. Ben her ne kadar onlardan çok uzakta olsam bile yaptıkları şeyi destekliyorum, özellikle tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” diye bitiriyor.