Bakan Albayrakâ€™a gÃ¶re ekonomide sorun yok

Berat Albayrak, TÃ¼rkiye'nin kamu, hanehalkÄ± ya da Ã¶zel sektÃ¶r borÃ§larÄ± noktasÄ±nda spesifik hiÃ§bir sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, New York'ta düzenlenen "Türkiye'nin Finansal ReformlarÄ± ve Türk Ekonomisi" temalÄ± konferansta konuÅŸtu. KonferansÄ±n konuklarÄ± Amerikan iÅŸ dünyasÄ± temsilcileriydi.



Albayrak, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Türkiye’nin bölgenin en istikrarlÄ± ülkesini olduÄŸunu ve 16 yÄ±lda ekonomi alanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu öne sürdü. Albayrak, AKP’nin ekonomiye öncelik verdiÄŸini, ancak 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan önceliÄŸi ulusal güvenliÄŸe vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasÄ±nda çok rahat olduÄŸunu iddia eden Albayrak, "Geçen yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ±nda ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± yüzde 58,7 iken, bu oran Temmuz 2018'de yüzde 70,1'e yükseldi. AÄŸustos rakamlarÄ± daha da iyi geldi. AÄŸustos 2017'de yüzde 69,1 olan ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ±, bu yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda yüzde 83,3'e çÄ±ktÄ±” dedi.



Albayrak, devamÄ±nda ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kamu, hanehalkÄ±, bankalarÄ±n ve özel sektörün borçlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduÄŸunu görüyoruz. Türkiye'de kamu borcunun GSYH'ye oranÄ± yüzde 28, yükselen ve geliÅŸmekte olan ülkelerin ortalamasÄ± yüzde 30, küresel ortalama ise yüzde 70 civarÄ±nda. Bu demek oluyor ki Türkiye, kamu borcu alanÄ±nda gayet iyi durumda. HanehalkÄ± borçlanmasÄ±nÄ±n GSYH'ye oranÄ±, Türkiye'de yüzde 16, yükselen ve geliÅŸmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 39 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye bu alanda da iyi.”



Türk halkÄ±nÄ±n daha önce yaÅŸanan krizlerden alÄ±nan dersler sayesinde Türk lirasÄ± üzerinden borçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Albayrak, bu nedenle söz konusu borçlarÄ±n döviz kurundan etkilenmediÄŸini ileri sürdü.



"Türkiye kamu, hanehalkÄ± ya da özel sektör borçlarÄ± noktasÄ±nda spesifik hiçbir sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya deÄŸildir” diyen Albayrak, bankacÄ±lÄ±k sektöründe son dönemde yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle ihtiyaç oluÅŸmasÄ± durumunda Türk hükümetinin gereken desteÄŸi vermeye hazÄ±r olduÄŸunu da söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 13:52

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