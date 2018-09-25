CHP: TÃ¼rk Telekom'dan sonraki en bÃ¼yÃ¼k yolsuzluk 3. HavalimanÄ±

CHP'li Aykut ErdoÄŸdu, 3. HavalimanÄ±nda TÃ¼rk Telekom'dan sonraki en bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k yolsuzluÄŸun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, Ä°stanbul'un 3'üncü HavalimanÄ± ihalesinde yolsuzluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, "YapÄ±lan yolsuzluÄŸun TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 32 milyar TL olup, Türkiye kamu bütçesinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 5'i kadardÄ±r. Bu tutar Türk Telekom özelleÅŸtirme ihalesi sonrasÄ±nda bizim tespit edebildiÄŸimiz en yüksek tutarlÄ± yolsuzluktur" dedi.

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CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Aykut ErdoÄŸdu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 3'üncü HavalimanÄ± ihalesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Aykut ErdoÄŸdu, 3 MayÄ±s 2013 tarihinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi ihalede yolsuzluklarÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini öne sürdü. Aykut ErdoÄŸdu ÅŸöyle konuÅŸtu:

"3'üncü HavalimanÄ± ihalesinde zamanÄ±nda yer teslimi yapÄ±lmayarak 2,090 milyar avro, havalimanÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi ve pist yerlerinde ihale ÅŸartnamesine aykÄ±rÄ± deÄŸiÅŸiklik yapÄ±larak 2,5 milyar avro olmak üzere toplam 4 milyar 590 milyon avrokamu zararÄ± oluÅŸmasÄ±na ve bu tutarÄ±n yapÄ±mcÄ± ÅŸirketlere haksÄ±z olarak aktarÄ±lmasÄ±na sebep olunmuÅŸtur. YapÄ±lan yolsuzluÄŸun TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 32 milyar TL olup Türkiye kamu bütçesinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 5'i kadardÄ±r. 3'üncü HavalimanÄ±'na ihale ÅŸartnamesinde olmayan ve sonradan koÅŸulsuz finansman garantisi verilmiÅŸtir. YapÄ±lan iÅŸlemler Türk Ceza Kanunu'nun 236'ncÄ± maddesinde belirtilen 'Edimin Ä°fasÄ±na Fesat KarÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±' suçunu oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu tutar Türk Telekom özelleÅŸtirme ihalesi sonrasÄ±nda bizim tespit edebildiÄŸimiz en yüksek tutarlÄ± yolsuzluktur. BahsettiÄŸim yolsuzluklar SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda tespit olarak yer almasÄ±na raÄŸmen gereÄŸi yerine getirilmemiÅŸ ve suç duyurusunda bulunulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durum baÅŸta SayÄ±ÅŸtay baÅŸkanÄ± olmak üzere tüm SayÄ±ÅŸtay yetkilileri açÄ±sÄ±ndan Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde tanÄ±mlanan görevi kötüye kullanma suçunu oluÅŸturmaktadÄ±r."

'GÜVENLÄ° VE TAM BÄ°R BÄ°ÇÄ°MDE AÇILMASI MÜMKÜN DEÄžÄ°LDÄ°R'

Aykut ErdoÄŸdu, Ä°stanbul 3'üncü HavalimanÄ± ile ilgili iÅŸletme güvenliÄŸini tehlikeye sokacak ve iÅŸletme maliyetlerini çok artÄ±racak önemli teknik eksikliklerde bulunduÄŸunu savunarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"3'üncü havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na 2 milyar 590 milyon avro, iÅŸletme süresinde 2 milyar 90 milyon avro yolsuzluk yapÄ±larak Ä°GA ortaklarÄ±na 4 milyar 590 milyon avro haksÄ±z kaynak aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yolsuz proje ile Ä°stanbul'un kuzey ormanlarÄ± katledilmiÅŸtir. Sorunsuz çalÄ±ÅŸan Atatürk HavalimanÄ± birçok mali ve hukuki bilinmezlik içinde çürümeye terk edilmiÅŸtir. Ä°stanbul 3'üncü HavalimanÄ± uçuÅŸ güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan ciddi riskler taÅŸÄ±maktadÄ±r. Ä°stanbul 3'üncü HavalimanÄ±'nÄ±n ne 29 Ekim 2018 tarihinde, ne de 31 AralÄ±k 2018 tarihinde tam ve güvenilir bir ÅŸekilde iÅŸletmeye açÄ±lmasÄ± mümkün deÄŸildir. Milli bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± THY resmen dayak yemektedir. Yeterli tesis yapÄ±lmadan açÄ±lÄ±ÅŸa zorlanan THY, yeme- içme, kargo ve teknik bakÄ±m onarÄ±m gibi en temel operasyonlarÄ± yeni havalimanÄ±na 35 kilometre uzakta bulunan AHL'den taÅŸÄ±ma sistemi ile yapmak zorunda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stanbul HavalimanÄ± ile ilgili olarak 5 yÄ±l önce ihalenin yapÄ±lmasÄ±ndan önce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün iyi niyetli uyarÄ±lar baÅŸta ErdoÄŸan olmak üzere tüm yetkililerden düÅŸmanca bir karÅŸÄ±lÄ±k görmüÅŸtür. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün uyarÄ±larda haklÄ± çÄ±ktÄ±k. Bu uyarÄ±larÄ±mÄ±z bilinmesine raÄŸmen milli servetimiz kör bir cehalete bitmez bir aç gözlülüÄŸe kurban edildi. Ä°stanbul'un kuzey ormanlarÄ±nÄ± katleden ve dünya yolsuzluk tarihinin en büyük ikinci yolsuzluÄŸuna konu edilen 3'üncü HavalimanÄ± projesinin yakÄ±n zamanda iflas ettirilerek aynÄ± Telekom'da olduÄŸu gibi kredi garantileri yüküyle kamuya geçeceÄŸini ÅŸimdiden görüyoruz. Kamu malÄ±nÄ± korumak ve tüyü bitmemiÅŸ yetimin hakkÄ±nÄ± savunmak için karÄ±nca kaderince verdiÄŸimiz bu mücadeleyi 3'üncü HavalimanÄ±'nda gayri insani koÅŸullarda çalÄ±ÅŸan, tahta kurularÄ±yla dolu yataklarda uyumak zorunda bÄ±rakÄ±lan, her gün servis önlerinde saatlerce bekletilen, maaÅŸlarÄ± eksik ödenen ve haklarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ± için zulme uÄŸrayan 3'üncü HavalimanÄ± iÅŸçilerine armaÄŸan ediyoruz. Hem 81 milyon insanÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ±nÄ± ve hem çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± iÅŸçilerin alÄ±n terini çalan bu yolsuzluk çetesi ile er geç hesaplaÅŸacaÄŸÄ±z. Hak doÄŸrudan yanadÄ±r." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 13:29

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