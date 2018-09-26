Vestel'de fatura iÅŸÃ§iye Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k beyaz eÅŸya ve eloktronik Ã¼reticilerinden Vestel'de Ã¼cretsiz izinler ve iÅŸten atmalar gÃ¼ndeme geldi. Ä°ÅŸÃ§iler tedirgin.

Eylem DEMÄ°RHAN

Manisa

Döviz kurundaki artÄ±ÅŸÄ±n faturasÄ± iÅŸçiye çÄ±karÄ±lÄ±yor. Manisa’da kurulu Zorlu Holdinge ait Vestel’de ekonomik nedenler sebep gösterilerek iÅŸten çÄ±karmalar baÅŸladÄ±. Bir yandan ücretsiz izinler sürerken, önümüzdeki günlerde iÅŸten atmalarÄ±n süreceÄŸi belirtiliyor.

Vestel’de yaklaÅŸÄ±k 7 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi, “AslÄ±nda mecbur bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz. Kriz var çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bölümü kapatÄ±yoruz, baÅŸka bölümde çalÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z, dediklerinde, iÅŸçiler kabul etmiyorsa eÄŸer çÄ±kÄ±ÅŸ veriliyor” dedi. Ä°ÅŸçi “Ä°ÅŸ oldukça çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yoruz” dedi. Ä°ÅŸten atÄ±lma tehlikesi nedeniyle ismini yazmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸçi, “5 haftadÄ±r ücretsiz izindeydim, biz baÅŸlÄ±yoruz sonra bizim yerimize baÅŸkasÄ± ücretsiz izne çÄ±kÄ±yor. Sürekli bir dönüÅŸüm var” dedi. Montaj bölümünde çalÄ±ÅŸan iÅŸçi, ÅŸöyle devam etti: “ElektroniÄŸe ödenek yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için üretim de yapÄ±lmÄ±yor. Bize söylenen ÅŸey, önce ödenek olsun, sonra iÅŸ yapÄ±lÄ±r o yüzden bekliyoruz.”

‘Ä°Åž GÖSTERÄ°YORUZ, BEÄžENMÄ°YORSUNUZ!’

“ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir bant, mesela elektronik bandÄ± kapanÄ±nca herkesi bir yerlere daÄŸÄ±ttÄ±lar çÄ±kÄ±ÅŸ almaya zorladÄ±lar. Ä°ÅŸ varsa çalÄ±ÅŸÄ±rsÄ±n ama üretim yoksa eÄŸer, nedeni kriz ya da baÅŸka bir ÅŸey olsun Vestel’de duramazsÄ±n. TazminatÄ±mÄ±zÄ± alÄ±p çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± verirler” diyen iÅŸçi, kendilerine “Size iÅŸ gösteriyoruz, siz iÅŸi beÄŸenmiyorsunuz” dendiÄŸini aktardÄ±.

Ä°ÅŸten atmalarÄ±n devam edeceÄŸini belirten iÅŸçi “Kriz en çok bizi etkiliyor, nereye gitsek bir süre sonra iÅŸsizlik kapÄ±mÄ±zda olacak. Birileri daha çok kazanÄ±rken, olan iÅŸçiye oluyor” dedi.

Asgari Ã¼cretin Ã¼zerinde yÃ¼kselen krallÄ±k: Vestel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 10:42

www.evrensel.net