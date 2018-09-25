FotoÄŸraf: Barbaros Kul/DHA
Su deposunda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan iÅŸÃ§i kayboldu
Van'da su deposundaki arÄ±zayÄ± gidermeye giden iÅŸÃ§ilerden Ä°rfan Ä°ÅŸleyen onarma sÄ±rasÄ±nda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lÄ±p kayboldu.
Van’Ä±n ErciÅŸ Ä°lçesinin içme suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan ana su deposundaki arÄ±zayÄ± gidermeye çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Ä°rfan Ä°ÅŸleyen, akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lÄ±p kayboldu. Ä°ÅŸleyen'in bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Demirören haber ajansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Van'Ä±n ilçe merkezine yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre uzaklÄ±kta bulunan YukarÄ± IÅŸÄ±klÄ± Mahallesi yakÄ±nÄ±nda bulunan su deposunda meydana gelen arÄ±zayÄ± gidermek için 8 iÅŸçi bölgeye gitti. Ana boru önünde çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±rken, iÅŸçilerden Ä°rfan Ä°ÅŸleyen, debisi yüksek olan suya kapÄ±larak sürüklendi.
Ä°ÅŸleyen'in debisi yüksek suyla birlikte uzun mesafe sürüklendiÄŸi tahmin edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri de gönderildi.
Ä°ÅŸleyen'in bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 13:03