Ruhani'den 'TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD'de ErdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸen Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, TÃ¼rkiye ile Ä°ran arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸtirilmesi Ã¶nÃ¼nde engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüÅŸmelerine katÄ±lmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Ruhani arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmeye iliÅŸkin Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamaya göre Ruhani, ErdoÄŸan ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmede Türkiyeli yatÄ±rÄ±mcÄ± ve ÅŸirketlerin Ä°ran'daki projelerin geliÅŸtirilmesi sürecine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± olumlu karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve iki ülke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸtirilmesi önünde hiçbir engelin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. GörüÅŸmede ayrÄ±ca Ruhani'nin Suriye ve özellikle Ä°dlib konusunda üçlü süreç kapsamÄ±nda her türlü iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BM 73. Genel Kurulu görüÅŸmelerine katÄ±lmak üzere bulunduÄŸu New York'ta Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ile bir araya gelmiÅŸti.



FotoÄŸraf: Fatemeh Bahrami/AA

Dün gazetecilerle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile görüÅŸmeye iliÅŸkin konuÅŸan Ruhani, ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n tavrÄ±nÄ±n hiç ümit vermediÄŸini bu nedenle de görüÅŸmenin hiçbir etkisinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ruhani, Trump'Ä±n nükleer anlaÅŸmasÄ±nda hiçbir gerekçe göstermeden çekildiÄŸini, Ä°ran halkÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±mlarla tehdit ettiÄŸini ve iç iÅŸlerine müdahale ettiÄŸini savunarak "BunlarÄ±n kolay kolay gözardÄ± edilebilecek adÄ±mlar deÄŸil" dedi.

"ABD ve AB ülkeleri geçmiÅŸte Ä°ran’a karÅŸÄ± yÄ±llarca yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±. Fakat sonunda müzakere masasÄ±na oturdular. Bu acÄ± tecrübe ilk deÄŸil, daha önce tekrarlandÄ±.” deÄŸerlendirmesinde bulunan Ruhani, “Ben seçimlerde de halka söz verdim, eÄŸer diÄŸer taraflar anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalÄ±rsa biz de kalÄ±rÄ±z dedim. ABD çÄ±ktÄ± fakat biz baÄŸlÄ±yÄ±z.” diye konuÅŸtu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Donald Trump'Ä±n BM Zirvesi'nde Ruhani ile görüÅŸmek istediÄŸini ancak talebin Ä°ran tarafÄ±ndan gelmesi gerektiÄŸini söylemiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

BirleÅŸmiÅŸ Milletler toplantÄ±sÄ± 25 EylÃ¼lâ€™de ABDâ€™de

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 12:40

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