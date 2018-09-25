Ä°ÅŸsizlik ve yoksulluk â€˜Ã¶lÃ¼m tÃ¼nelleriâ€™ne mahkum ediyor

Zonguldak'ta maden ocaklarÄ±nda son 5 yÄ±lda meydana gelen iÅŸ kazalarÄ±nda can veren 80 maden iÅŸçisinden 26'sÄ± kaçak iÅŸletilen ocaklarda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Tek geçim kaynaklarÄ± kömür olan iÅŸsiz madenciler, iÅŸ kazalarÄ±na ve ölümlere raÄŸmen iÅŸ güvenliÄŸi tedbirlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± 'ölüm tüneli' olarak tabir edilen yüzlerce kaçak ocakta günlük 50-80 lira yevmiye karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda üretim yapÄ±yor.

Türkiye'de kömür diyince akla gelen ilk kent olan Zonguldak'ta, Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu'nun (TTK) yanÄ± sÄ±ra özel kömür iÅŸletmelerinde de üretim yapÄ±lÄ±yor. Bunun yanÄ±nda iÅŸ bulamayan maden iÅŸçilerinin yasa dÄ±ÅŸÄ± üretim yaptÄ±ÄŸÄ± ruhsatsÄ±z kömür ocaklarÄ± da bulunuyor. Ä°ÅŸsiz madenciler, iÅŸ cinayetlerine raÄŸmen iÅŸ güvenliÄŸi tedbirlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± ocaklarda günlük 50-80 lira yevmiye karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda üretim yapmak zorunda kalÄ±yor. OrmanlÄ±k ve daÄŸlÄ±k alanlarÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki mahallelerde oturanlar ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde çok sayÄ±da kiÅŸi, geçimini bu ‘ölüm tünelleri’nden saÄŸlamaya mecbur bÄ±rakÄ±lÄ±yor. TTK ve özel ocaklarda üretilen ve tonu 700-800 lira arasÄ±nda satÄ±lan kömür, kaçak ocaklarda yarÄ± fiyattan satÄ±lÄ±yor.

KAÇAK OCAKLAR YETERÄ° DÜZEYDE DENETLENMÄ°YOR

Jandarma, TTK, Orman Bölge MüdürlüÄŸü, ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu MüdürlüÄŸü yetkililerinin denetimleri ruhsatsÄ±z kömür ocaklarÄ±nÄ± önüne geçmeye yeterli düzeyde deÄŸil. Son 5 yÄ±lda tespit edilen 16 kömür sahasÄ±ndaki bin 461 kaçak ocak hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Bunlardan 491'i hakkÄ±nda TTK tarafÄ±ndan Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suç duyurusunda bulunuldu. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalara raÄŸmen dinamitle patlatÄ±larak mühürlenen bu ocaklardan bir çoÄŸu daha sonra tekrar üretime açÄ±ldÄ±. Jandarma kaçak ocaklardan tespit ettiÄŸi 614 bin 590 kilo kaçak kömürü Ä°l Özel Ä°daresi yetkililerine teslim etti. Son 5 yÄ±lda, TTK'da 14, özel kömür iÅŸletmelerinde 40, kaçak ocaklarda ise 26 maden iÅŸçisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kaçak ocaklarda 1992'den bu yana ise göçük, patlama, gaz zehirlenmesi ve diÄŸer iÅŸ kazalarÄ± sonucunda toplam 139 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K VE YOKSULLUK NEDENÄ°YLE ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR

Kentteki yüzlerce kaçak kömür ocaklarÄ±ndan birinde yÄ±llarca çalÄ±ÅŸan M.A., ölüm riskini bile bile kaçak ocaklara neden girdiklerini DHA'ya anlattÄ±. Ä°ÅŸ bulamayÄ±nca kaçak ocakta çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan M.A., ÅŸöyle dedi:

“Kaçacak ocakta risk çok ama para iyi geldiÄŸi için giriyorduk. Özel ocaktan biraz daha fazla kazanÄ±yoruz kaçak ocakta. Zonguldak'ta çok kaçak ocak var. Çok ölen arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. Niye böyle oluyor diye üzülüyoruz ama Zonguldak'Ä±n kaderi bu. Burada kömür yoksa ekmek de yok. Kömür yoksa iÅŸsizlik demek. CiÄŸerlerinde yüzde 70 toz olan, saÄŸlam saÄŸlÄ±k raporu alamayan mecbur kaçak ocaÄŸa giriyor. BaÅŸka iÅŸ bulamÄ±yor. Kaçak ocaklarÄ±n iÅŸ güvenliÄŸi berbat. Özel ocaklar daha güvenli. OcaÄŸa girdiÄŸiniz an sadece çÄ±kÄ±ÅŸÄ± düÅŸünüyorsunuz. ÇÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ÅŸükür ediyorsunuz. Bu insanlarÄ±n burada bir sebebi var. Ekmek davasÄ±. Burada ne fabrika var ne iÅŸ alanlarÄ± var. Özel ÅŸirketlere girmek de zor. Giremeyince ne yapÄ±yor adam kaçak ocaÄŸa giriyor. ArtÄ±k kazayÄ± filan düÅŸünmüyor.”

KAÇAK OCAKLARDA GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ° YOK

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, kaçak ocaklarÄ±n Zonguldak'Ä±n acÄ± gerçeklerinden bir tanesi olduÄŸunu söyledi. Maddi imkansÄ±zlÄ±klardan ve iÅŸsizlikten dolayÄ± iÅŸçilerin kaçak ocaklara mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Demirci, “Kaçak ocaklarda maalesef sigortasÄ±z, yaÅŸÄ± tutmayan veya yaÅŸÄ± geçmiÅŸ insanlar çalÄ±ÅŸÄ±yor. Neden çalÄ±ÅŸÄ±yor, maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lardan, imkansÄ±zlÄ±klardan. ÇocuklarÄ±nÄ± okutmak için. Buralarda iÅŸ güvenliÄŸi maalesef yok. Özel sektöre karÅŸÄ± deÄŸiliz. Sadece kalÄ±cÄ± ve güvenli iÅŸ yerleri istiyoruz” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 12:41

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