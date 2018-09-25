Enis BerberoÄŸlu'nun tahliyesine iliÅŸkin gerekÃ§eli karar aÃ§Ä±klandÄ±

YargÄ±tay, CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±.

YargÄ±tay, Enis BerberoÄŸlu'nun tahliyesine iliÅŸkin gerekçeli kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Eylemin 'casusluk' suçu olduÄŸu belirtilen kararÄ±n bir örneÄŸi TBMM'ye gönderildi.

NTV'nin haberine göre, karar Genel Kurul'da okunursa BerberoÄŸlu'nun milletvekilliÄŸi düÅŸecek ve cezaevine dönecek.

Kararda, MÄ°T TIR'larÄ±na ait görüntülerin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n devlet sÄ±rrÄ± niteliÄŸinde olduÄŸu vurgulandÄ±. BerberoÄŸlu’nun bunu bilecek bilgi birikime sahip olduÄŸu belirtildi. 57 sayfalÄ±k gerekçeli kararda "sanÄ±ÄŸÄ±n eylemi ‘devletin güvenliÄŸine ve siyasal yararlarÄ±na iliÅŸkin bilgileri açÄ±klama’ suçunu oluÅŸturur” denildi.

Karar, iki üyenin muhalefetine karÅŸÄ± 3 üyenin onayÄ± ile alÄ±ndÄ±. Üyelerden biri karÅŸÄ± oy yazÄ±sÄ±nda BerberoÄŸlu’nun eyleminin “casusluk” suçunu oluÅŸturduÄŸunu belirtti, tutukluluk kararÄ±nÄ±n devamÄ± yönünde görüÅŸ bildirdi.

YargÄ±tay, BerberoÄŸlu’nun tahliye edilmesine ve cezasÄ±nÄ± milletvekilliÄŸi bitince tamamlamasÄ±na hükmetmiÅŸti.

KararÄ±n bir örneÄŸi de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi. Åžayet BerberoÄŸlu’nun mahkumiyetinin kesinleÅŸtiÄŸine dair karar, Genel Kurul'da okunursa, Enis BerberoÄŸlu’nun milletvekilliÄŸi düÅŸecek ve yeniden cezaevine girecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 12:13

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