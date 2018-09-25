Arjantinâ€™de baÅŸkan diz Ã§Ã¶kÃ¼yor, emekÃ§iler ayakta!

Arjantinâ€™de IMF ile borÃ§ anlaÅŸmasÄ± imzalayan ve kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± kabul etmeyen emekÃ§iler greve Ã§Ä±kÄ±yor.

Arjantin’de IMF ile borç anlaÅŸmasÄ± imzalayan ve kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± hayata geçiren saÄŸcÄ± Macri hükümetine “diz çökmekten dizleri paralandÄ±” diyerek tepki gösteren emekçiler dün sokaklara çÄ±ktÄ± bugün ise ülke genelinde grev var.

ON BÄ°NLERCE EMEKÇÄ° SOKAKTA

Latin Amerika ülkesi Arjantin’de Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT) çaÄŸrÄ±sÄ±yla bugün ülke genelinde greve çÄ±kacak emekçiler dün de kitleler halinde sokaklara çÄ±karak IMF’den borç alan saÄŸcÄ± hükümeti ve ekonomi politikalarÄ±nÄ± protesto etti.

Pazartesi günü BaÅŸkent Buenos Aires’de Arjantin Ä°ÅŸçi Merkezi (CTA) isimli sendika konfederasyonu üyesi on binlerce emekçi, yanÄ± sÄ±ra çeÅŸitli emek ve kitle örgütleri Plaza del Mayo’da (MayÄ±s MeydanÄ±) buluÅŸarak, Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri’nin kemer sÄ±kma politikalarÄ±na tepki gösterdiler. Dev yürüyüÅŸ ve mitingde hükümetin UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) ile yaptÄ±ÄŸÄ± borç anlaÅŸmasÄ± da protesto edildi.

CTA’nÄ±n, Barrios de Pie (Mahalleler Ayakta), Ulusal Model Ä°çin Sendikal Cephe (FSMN), Mücadeleci SÄ±nÄ±f Hareketi (CCC) gibi emek örgütleriyle birlikte organize ettiÄŸi iÅŸ bÄ±rakma ve eylemlerinin 36 saat süreceÄŸi açÄ±klandÄ±.

HALK UMUDU YENÄ°DEN Ä°NÅžA EDECEK

Telesur’un haberine göre meydanda bir konuÅŸma yapan CTA BaÅŸkanÄ± Hugo Yaski, “Arjantin, Brezilya ve bölgeyi dünyanÄ±n arka bahçesi olarak görenlerin önünde diz çökmekten Macri’nin dizleri paralanmÄ±ÅŸ olmalÄ±” dedi. Yaski, “55 darbesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, diktatörlük dönemi soykarÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ya da 90’larÄ±n neoliberalizminin ardÄ±ndan olduÄŸu gibi, bu halk çocuklarÄ± için dönüÅŸümü saÄŸlayacak umudu yeniden inÅŸa edecektir” ifadelerini kullandÄ±. Yaski, “Ekonomik model deÄŸiÅŸene kadar” eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

CTA’nÄ±n bölgesel baÅŸkanÄ± Pablo Micheli de, bundan sonra binlerce grev ve yürüyüÅŸ hayata geçireceklerini belirterek, “Bir tek grev yetmez. Bu ekonomik model gidecek, hükümeti bÄ±rakÄ±n ve Arjantin’i daha iyiye götürmek isteyenler yönetsin” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Alba Movimientos kitle örgütünün twitter hesabÄ±ndan

GENEL GREV GÜNÜ

Öte yandan bugün CGT sendikasÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla gerçekleÅŸtirilecek grev de de tekstil sanayinden saÄŸlÄ±k sektörüne, kamyonculardan banka emekçilerine kadar geniÅŸ bir kesimin katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Bu grev, Mauricio Macri’nin devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde gerçekleÅŸtirilen 4. Genel grev olacak.

Sosyal Demokrat hükümetin ardÄ±ndan göreve gelen saÄŸcÄ± Macri hükümeti, göreve gelir gelmez kamuda kitlesel iÅŸten atmalar, tasarruf politikalarÄ± ile gündeme gelmiÅŸ. ABD’de ile önceki sosyal demokrat/Peronist hükümet dönemindeki uzaklaÅŸmayÄ± tersine çevirerek yeniden bölgesel iÅŸ birliÄŸine baÅŸlamÄ±ÅŸ ve baÅŸta Venezuela karÅŸÄ±tÄ± politikalar olmak üzere ABD’nin bölgesel planlarÄ±na eklemlenmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 12:06

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