Ege Ãœniversitesi, Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in icra takibi baÅŸlattÄ±

Soma KatliamÄ±nÄ± protesto eden ve haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan Ege Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerine, dava sonucu beklenmeden icra takibi baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Soma katliamÄ± sonra Ege Üniversitesi öÄŸrencileri üniversitede yaptÄ±klarÄ± eylem sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve 32 öÄŸrenciye haklarÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Üniversitede ‘oluÅŸan kamu zararÄ±nÄ±n’ 300 bin civarÄ±nda olduÄŸu belirtilen davada sonuç daha belli olmadan, üniversite bu miktar için icra takibi baÅŸlattÄ±. Öncelikle alacak davasÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±p, bu kiÅŸilerin üniversitede meydana gelen zarardan sorumlu olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±n tespiti saÄŸlanmasÄ± gerekirken, öÄŸrenciler icra takibi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

‘NE CEZA DAVASI BEKLENÄ°YOR NE DE ALACAK DAVASI AÇILIYOR’

FotoÄŸraf: Evrensel

DavayÄ± takip eden ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi’nden Avukat Dinçer ÇalÄ±m,konuyla ilgili üniversitenin hukuksal bir boÅŸluktan faydalandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Normalde bu davanÄ±n sonucu beklenmeliydi ceza alÄ±p almamaya göre. Ancak Ege Üniversitesi daha önce bir yazÄ± göndermiÅŸti öÄŸrencilere, borcunuzu ödeyin, diye. Onun hukuksal bir baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktu. Åžimdi de icra takibi açmÄ±ÅŸlar. AslÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken, önce alacak davasÄ± açÄ±p bu kiÅŸilerin üniversitede meydana gelen zarardan sorumlu olduklarÄ±nÄ± tespit etmeleri. Fakat bir sürü hukuksal boÅŸluktan yararlanÄ±p direkt icra takibi açÄ±yorlar. Ä°tiraz eden olmaz nasÄ±lsa diye. Ege Üniversitesi ne ceza davasÄ±nÄ± bekliyor ne de kendisi bir alacak davasÄ± açÄ±p zararÄ±n sorumlusunun bu öÄŸrenciler olduÄŸunu tespit etmeden direkt öÄŸrencilere icra takibi açmÄ±ÅŸ durumda. 300 bin lira civarÄ±nda bir miktar”dedi.

‘KABUL EDÄ°LEMEZ’

Soma katliamÄ±na karÅŸÄ± öÄŸrencilerin tepki göstermesinin demokratik olduÄŸunu vurgulayan ÇalÄ±m, eÄŸer meydana gelen bir zarar varsa da bu zararÄ±n devlet tarafÄ±ndan ödenmesi gerektiÄŸini belirtti. ÇalÄ±m, “ÖÄŸrencilerinden talep etmesi zaten haksÄ±z ama bu ÅŸekilde hukukun arkasÄ±ndan dolanarak icra takibini baÅŸlatmasÄ± kabul edilir bir ÅŸey deÄŸildir. ÖÄŸrenciler ÅŸimdi icra takibine itiraz edecekler” diye konuÅŸarak, “Bu toplumsal bir olaydÄ±r ve bu olaylarda vatandaÅŸÄ±n tepki göstermesinin önüne geçmek için de bunu yapÄ±yorlar. Ancak yersiz bir fayda” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 11:21

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