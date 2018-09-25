Hindistan'da ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar can alÄ±yor

Hindistan'daki heyelan ve sellerde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 25'e yÃ¼kseldi

Hindistan'Ä±n kuzeyinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± heyelan ve sellerde ölenlerin sayÄ±sÄ± 25'e yükseldi.

Ülke basÄ±nÄ±nda yer alan habere göre, polis yetkilileri, Cammu KeÅŸmir, Pencap, Himaçal PradeÅŸ ve Haryana'da heyelan ve sellerde ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 25'e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ülkenin kuzeyinde çok sayÄ±da ÅŸehirde evlerin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ±n aksadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi ifade edildi.

Cammu KeÅŸmir'de dün ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± toprak kaymasÄ±nda 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Hindistan'da bu yÄ±l muson mevsimindeki ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± kazalar ve sellerde bin 400'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 10:50

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