â€˜BozkÄ±rÄ±n Tezenesiâ€™ NeÅŸet ErtaÅŸ anÄ±lÄ±yor

AbdallÄ±k geleneÄŸinin son temsilcilerinden â€˜BozkÄ±rÄ±n Tezenesiâ€™ olarak tanÄ±nan NeÅŸet ErtaÅŸ Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 6. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor.

Türkülerinde hep ‘Garip’ mahlasÄ±nÄ± kullanan ve ölümünün üzerinden 6 yÄ±l geçen ‘BozkÄ±rÄ±n Tezenesi’ NeÅŸet ErtaÅŸ, dillerden düÅŸmeyen eserleriyle Anadolu insanÄ±nÄ±n gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

YaÅŸamÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü Ä°zmir'de 25 Eylül 2012'de hayatÄ±nÄ± kaybeden ve bir gün sonra cenaze töreniyle memleketi KÄ±rÅŸehir'de topraÄŸa verilen bozlak ustasÄ±, 6. ölüm yÄ±lÄ±nda çeÅŸitli programlarla anÄ±lÄ±yor.

Orta Anadolu Abdal kültürünün son temsilcilerinden ErtaÅŸ'Ä±n ismi, KÄ±rÅŸehir'de Kültür ve Sanat Merkezi, Gönül SultanlarÄ± Kültür Evi ve birçok kurumda yaÅŸatÄ±lÄ±yor. Bozlak ustasÄ±nÄ±n, babasÄ± Muharrem ErtaÅŸ'Ä±n mezarÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki kabri, yurt içinde ve dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen sevenlerinin akÄ±nÄ±na uÄŸruyor.

NEÅžET ERTAÅž'IN HAYATI

Yazar YaÅŸar Kemal'in ilk defa dillendirmesiyle ‘BozkÄ±rÄ±n Tezenesi’ olarak ünlenen Türk Halk MüziÄŸi'nin efsane ismi, saz ve söz ustasÄ± NeÅŸet ErtaÅŸ, 1938'de KÄ±rÅŸehir'in ÇiçekdaÄŸÄ± ilçesinde dünyaya geldi.

DoÄŸduÄŸunda gelenek olarak göbeÄŸinin üstüne babasÄ±nÄ±n sazÄ± konulan ErtaÅŸ, Abdal kültürünün o zamanki temsilcilerinden olan babasÄ± Muharrem ErtaÅŸ ile gittiÄŸi düÄŸünlerde önce oyun oynayarak, daha sonra da sazÄ±yla türküler söyleyerek hayata atÄ±ldÄ±.

Her abdal çocuÄŸu gibi müziÄŸe çocukluktan itibaren ilgi duyan ErtaÅŸ'Ä±n ilk çalgÄ±sÄ±, annesi Döne ErtaÅŸ'Ä±n çamaÅŸÄ±r yÄ±kama tokacÄ±na tel takmak suretiyle yaptÄ±ÄŸÄ± oyuncak baÄŸlama oldu. Okula gidemeyen ve okuma yazmayÄ± aÄŸabeyinden öÄŸrenen ErtaÅŸ, küçük yaÅŸlardan itibaren baÄŸlama ve saz çalarak kendini geliÅŸtirdi.

BabasÄ± ile 8 sene boyunca KÄ±rÅŸehir'in ilçeleri, NevÅŸehir, NiÄŸde, KÄ±rÄ±kkale, Yozgat ve Kayseri'de adeta köy köy gezerek kendi deyimiyle ‘düÄŸünlere ÅŸenlik katan’ ErtaÅŸ, daha sonra KÄ±rÅŸehir'de kendisi gibi yetenekli diÄŸer müzisyenlerle Abdallar TopluluÄŸu'nu kurarak düÄŸünlerde sazÄ±nÄ± çalmaya devam etti.

NeÅŸet ErtaÅŸ, 1957 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda Ä°stanbul'a gitti ve ilk plaÄŸÄ± olan ‘Neden Garip Garip Ötersin Bülbül’ türküsünü babasÄ±yla seslendirdi. Anadolu'da halk ozanÄ± olarak tanÄ±nmaya baÅŸlayan NeÅŸet ErtaÅŸ, o tarihten sonra yeni plaklar ve kasetler çÄ±kararak sanat hayatÄ±nÄ± sürdürdü, Ä°stanbul'da 2 yÄ±l boyunca çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Ankara'ya yerleÅŸti ve burada sahne almaya baÅŸladÄ±.

AskerliÄŸini tamamladÄ±ktan sonra çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir gazinoda Leyla isimli bir kadÄ±nla tanÄ±ÅŸarak evlendi. Bu evliliÄŸine karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± nedeniyle babasÄ±yla bir süre küskünlük yaÅŸayan ErtaÅŸ'Ä±n eÅŸinden 3 çocuÄŸu dünyaya geldi.

NeÅŸet ErtaÅŸ, parmaklarÄ±ndaki felç nedeniyle 1978 yÄ±lÄ±nda Almanya'ya giderek bir süre burada tedavi gördü, bu nedenle ara verdiÄŸi sanat hayatÄ±na 2000 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul konseriyle geri döndü.

Bozlak ustasÄ± NeÅŸet ErtaÅŸ, UNESCO tarafÄ±ndan Somut Olmayan Kültürel MirasÄ±n KorunmasÄ± SözleÅŸmesi kapsamÄ±nda YaÅŸayan Ä°nsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri'ne alÄ±narak ‘yaÅŸayan insan hazinesi’ kabul edildi. ErtaÅŸ, Süleyman Demirel'in cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde kendisine teklif edilen ‘devlet sanatçÄ±sÄ±’ unvanÄ±nÄ± ise kabul etmedi.

Eserlerinde Anadolu insanÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ±, kederlerini, sevinçlerini ifade eden ErtaÅŸ'a Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Devlet KonservatuvarÄ± tarafÄ±ndan 2011'de fahri doktora unvanÄ± verildi.

Bozlak kültürünün devamÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla KÄ±rÅŸehir Ustalar Müzik ve Oyun TopluluÄŸu'nun kurulmasÄ±na öncülük eden bozlak ustasÄ±, 25 Eylül 2012'de Ä°zmir'de tedavi gördüÄŸü hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, NeÅŸet ErtaÅŸ'Ä±n hayatÄ±nÄ± ve eserlerini ‘Garip Bülbül NeÅŸet ErtaÅŸ’ adÄ± ile iki cilt kitap halinde yayÄ±mladÄ±.

Türkülerinde ve yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirlerde ‘Garip’ mahlasÄ±nÄ± kullanan NeÅŸet ErtaÅŸ, ‘Yalan Dünya’, ‘Vay Vay Dünya’, ‘KÄ±rÅŸehir'in Gülleri’, ‘Neredesin Sen’, ‘Gönül DaÄŸÄ±’, ‘Mühür Gözlüm’, ‘Zülüf DökülmüÅŸ Yüze’, ‘Yolcu’, ‘Hapishanelere GüneÅŸ DoÄŸmuyor’ gibi onlarca türküyle Anadolu halkÄ±nÄ±n kalbinde taht kurdu.

400'TEN FAZLA PLAK ÇIKARDI

YaÅŸamÄ± boyunca yaklaÅŸÄ±k 400 plak, onlarca kaset ve bir o kadar "long play" kaydetmiÅŸ olan NeÅŸet ErtaÅŸ külliyatÄ±nÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± "Kalan Müzik YapÄ±m" tarafÄ±ndan 16 CD halinde piyasaya sunuldu.

Türkülerinde yoÄŸunlukla aÅŸk temasÄ±nÄ± ele alan sanatçÄ±nÄ±n bazÄ± albümleri ise ÅŸöyle:

"Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde", "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Kibar KÄ±z", "Gel Gayri Gel", "Türküler Yolcu", "Gitme Leylam", "Kova Kova Ä°ndirdiler YazÄ±ya", "Seher Vakti", "Polis LojmanlarÄ±", "Benim Yurdum", "Gönül YarasÄ±", "Zülüf DökülmüÅŸ Yüze", "Zahidem", "Gönül DaÄŸÄ±", "Ölmeyen Türküler 2", "Ölmeyen Türküler 3", "SazlÄ± Sözlü Oyun HavalarÄ±", "Niye ÇattÄ±n KaÅŸlarÄ±nÄ±", "Yar Gönlünü Bilenlere", "Garibin Dünyada Yüzü Gülemez", "AltÄ±n Ezgiler", "Gurban OlduÄŸum", "AÄŸla SazÄ±m", "Hata Benim", "Mühür Gözlüm."

ANMA ETKÄ°NLÄ°KLERÄ°

Sadece türküleriyle deÄŸil, kimliÄŸiyle de sevenlerinin kalbine köprü kuran NeÅŸet ErtaÅŸ, ÅžiÅŸli Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen özel bir programla yarÄ±n ÅžiÅŸli Cemil CandaÅŸ Kent Kültür Merkezi'nde anÄ±lacak.

ErtaÅŸ'Ä±n hayatÄ±ndan kesitlerin aktarÄ±lacaÄŸÄ± anma programÄ±nda, Türk halk müziÄŸi sanatçÄ±larÄ± Nida AteÅŸ, Ender BalkÄ±r ve Ayfer Vardar sahne alacak.

Usta müzisyen ayrÄ±ca "NeÅŸet ErtaÅŸ Türküleri" adlÄ± etkinlikle, 13 Ekim'de Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'nda yad edilecek. (AA)

Görsel: AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 10:18

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