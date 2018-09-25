Akhisarsporâ€™da Cihat Arslan imzayÄ± attÄ±

Teknik direktÃ¶t Safet Susic'le yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Akhisarspor, daha Ã¶nce de takÄ±mda gÃ¶rev yapan Cihat Arslan'la anlaÅŸtÄ±.

Spor Toto Süper Lig'de alÄ±nan kötü sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan Safet Susic ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Akhisarspor, 2 yÄ±l sonra yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Cihat Arslan'la resmi sözleÅŸme imzaladÄ±.

Sabah saatlerinde Spor Toto 1'inci Lig'de görev yaptÄ±ÄŸÄ± Adanaspor'dan ayrÄ±lan Arslan, Akhisar'da akÅŸam baÅŸkan Hüseyin Eryüksel ve yönetimle bir araya gelerek 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzaladÄ±.

Daha önce Akhisarspor'da 2015-16 sezonu ve 2016-17'nin ilk haftalarÄ±nda görev yapan Arslan, yeÅŸil-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 47 müsabakada maç baÅŸÄ± 1.43 puan ortalamasÄ± ile baÅŸarÄ±lÄ± bir grafik çizmiÅŸti. Arslan'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ise Recep Umut, Ülgen Durak yapacak.

Akhisaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarÄ±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yer alan analiz antrenörü Cem Kavçak da daha önceki dönemde olduÄŸu gibi yine Arslan'Ä±n ekibinde yer alacak. (Akhisar/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 09:40

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