Af teklifi yasalaÅŸÄ±rsa Emrah Serbes ve Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± tahliye olacak

MHP'nin TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduÄŸu af teklifinde detaylar belli oldu.

MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduÄŸu af teklifin yasalaÅŸmasÄ± halinde 162 bin 989 mahkum tahliye edilecek. MayÄ±s 2018'e kadar iÅŸlenen suçlarda 5 yÄ±l ÅŸartlÄ± indirime gidilecek. SanÄ±k, cezanÄ±n son 1 yÄ±lÄ±nÄ± da denetimli serbestlikle dÄ±ÅŸarÄ±da geçirecek.

Vatan gazetesinden ÇaÄŸdaÅŸ Ulus'un haberine göre, ceza indirimlerinden alkollü kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±yla üç kiÅŸilik ailenin içinde bulunduÄŸu araca çarparak ölümlerine neden olan yazar Emrah Serbes de faydalanacak.

MHP, af teklifini Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sundu

‘Bilinçli taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne sebep olmak' suçundan aldÄ±ÄŸÄ± 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±nÄ±n infaz yasasÄ±na göre üçte ikisini (8 yÄ±l) cezaevinde geçirmesi beklenen Emrah Serbes 1yÄ±ldÄ±r cezaevinde.

Serbes, 7 yÄ±l sonra cezaevinden çÄ±kacaktÄ±. Ancak teklif yasalaÅŸÄ±rsa Serbes'in 7 yÄ±llÄ±k cezasÄ±ndan 5 yÄ±l indirime gidilecek. CezasÄ± 2 yÄ±la düÅŸecek olan Serbes, yine aynÄ± kanun teklifindeki "mahkumlar cezasÄ±nÄ±n son 1 yÄ±lÄ±nÄ± denetimli serbestlik kapsamÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±da geçirir" hükmü nedeniyle 1 yÄ±l daha cezaevinde kaldÄ±ktan sonra tahliye edilecek.

Yine kanun teklifi ile uyuÅŸturucu suçundan 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ünlü oyuncular ÇaÄŸatay Ulusoy ve Gizem Karaca da cezaevine girmekten kurtulacak. AynÄ± davada 6 yÄ±l 3 ay hapse çarptÄ±rÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Cenk Eren de infaz yasasÄ±na göre cezasÄ±nÄ±n yatarÄ± 4 yÄ±l 2 ay olduÄŸu için bu teklifin kabul edilmesi halinde cezaevine girmeyecek. Teklifte cezasÄ±ndan indirim alabilecek suçlular kapsamÄ±nda uyuÅŸturucu ticaretiyle uÄŸraÅŸan 50 bin 386 bulunuyor. MHP, indirimden yararlanacaklarÄ±n çocuk yaÅŸtaki ‘torbacÄ±' denilen kiÅŸiler olduÄŸunu ve onlarÄ±n sorunlarÄ±na dikkat çekmek için teklife dahil edildiÄŸini savunuyor.

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n da teklifin yasalaÅŸmasÄ± halinde yattÄ±ÄŸÄ± süre göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda cezaevinden çÄ±kmasÄ± bekleniyor. Kasten adam öldürme ya da cinayete azmettirme suçu bulunmayan ÇakÄ±cÄ±, 3 farklÄ± tehdit suçundan toplamda 57 ay hapse çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Teklifi meclise sunan MHP'li YÄ±ldÄ±z bu kanun teklifin Alaattin ÇakÄ±cÄ±'yÄ± nasÄ±l etkileyeceÄŸi ÅŸeklindeki soruya ise, ‘magazinleÅŸtirmeyelim' tepkisini gösterdi. YÄ±ldÄ±z, "Alaattin ÇakÄ±cÄ±, KürÅŸat YÄ±lmaz için kanun çÄ±kmaz. Teklif kapsamÄ±nda ise elbette bunlar da yararlanÄ±r" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 09:24

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