Moodyâ€™s TÃ¼rkiye'nin banka mevduatlarÄ± notunu indirdi

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin uzun vadeli dÃ¶viz cinsi banka mevduatlarÄ± iÃ§in Ã¼lke tavanÄ± notunu B1'den B2'ye indirdi.

Moody's, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶viz cinsi banka mevduatlarÄ± iÃ§in tavanÄ± notunu B2'ye indirdi. Moody's alÄ±nan bu kararÄ±n TÃ¼rkiye'nin Ba3 olan kredi notuna etkisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Sputnikâ€™in Moody's aÃ§Ä±klamasÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re diÄŸer Ã¼lke tavanÄ± notlarÄ± da deÄŸiÅŸmedi. KÄ±sa vadeli banka mevduatlarÄ± iÃ§in Ã¼lke tavanÄ± notu "Not Prime" olarak korunurken, yabancÄ± para cinsinden tahvil tavanÄ± Ba2/NP, tahviller ve mevduatlar iÃ§in yerel para cinsinden Ã¼lke tavanÄ± notu Ba1 olarak devam korundu.

Moody's bugÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± kararda "DÃ¶viz mevduat tavanÄ±nÄ± azaltma kararÄ±, hÃ¼kÃ¼metin TÃ¼rkiye'nin dÃ¶viz rezervlerini korumak iÃ§in dÃ¶viz cinsi mevduatlarÄ±n Ã§ekilmesini Ã¶nlemek iÃ§in mÃ¼dahalede bulunma riskinin arttÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yansÄ±tÄ±yor" denildi.

AlÄ±nan kararÄ±n ayrÄ±ca, TÃ¼rkiye'nin kurumlarÄ±nda devam eden zayÄ±flamayÄ± ve giderek artan ÅŸekilde Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale gelen politika ortamÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Moody's, "DÃ¶viz cinsinden mevduatlar iÃ§in notun devlet tahvili notunun iki kademe altÄ±na indirilmesi, Ã¶demeler dengesi ve kendi borcu Ã¼zerinde baskÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± halinde hÃ¼kÃ¼metin dÃ¶viz cinsinden mevduatlara eriÅŸimi engellemenin gerekli olduÄŸu sonucuna varabileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ yansÄ±tÄ±yor. HÃ¼kÃ¼metin, mevduat sahiplerinin kendi dÃ¶viz mevduatlarÄ±na eriÅŸimlerini sÄ±nÄ±rlamasÄ± riski, hÃ¼kÃ¼metin kendi borÃ§larÄ± nedeniyle temerrÃ¼de dÃ¼ÅŸmesi riskinden daha yÃ¼ksek" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 09:16

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