Oyuncu Yakup Yavru hayatÄ±nÄ± kaybetti

25. Adana Film Festivali iÃ§in Adana'da bulunan oyuncu Yakup Yavru, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni sonrasÄ± geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Yakup Yavru (64), memleketi Amasya'da kendisine mezar yaptÄ±rdÄ±ktan 4,5 ay sonra, ödül almak üzere geldiÄŸi 25. UluslararasÄ± Adana Film Festivali öncesi otel odasÄ±nda kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yakup Yavru, mezarÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± günlerde, "Yerimi çok beÄŸendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayÄ±rlÄ± bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±ma inanÄ±yorum" demiÅŸti.

22 yÄ±llÄ±k tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, adÄ±ndan sÄ±kça söz ettirdiÄŸi 'SaÄŸ Salim 2' filminin ardÄ±ndan rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Facia Üçlü' isimli uzun metrajlÄ± filmle dikkatleri üzerine çekti. 25. UluslararasÄ± Adana Film Festivali’nde, 25. YÄ±l Emek Ödülü almak için Adana'ya gelen Yakup Yavru, kaldÄ±ÄŸÄ± otelde ölü bulundu. Yakup Yavru'nun kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Yakup Yavru'nun cenazesinin nereye defnedileceÄŸi henüz açÄ±klanmadÄ±.

Memleketi Amasya'da 3 MayÄ±s'ta 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptÄ±ran Yakup Yavru, "Yerimi çok beÄŸendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayÄ±rlÄ± bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±ma inanÄ±yorum" sözleriyle gündeme gelmiÅŸti. Birçok YeÅŸilçam filminde rol alan Yakup Yavru, mezar yaptÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸu açÄ±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±:

"'Ölümlü dünya ne olur ne olmaz' diye, Ä°stanbul'da Zincirlikuyu deÄŸil de kendi öz memleketimde aklÄ±m baÅŸÄ±mdayken, canÄ±m saÄŸken yerimi satÄ±n alÄ±p, mezarÄ±mÄ± yaptÄ±rayÄ±m dedim. Hiç olmazsa yarÄ±n öldüÄŸümde insanlara sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±karmayÄ±m dedim. Her ÅŸey hazÄ±r zaten kapaklarÄ± bile hazÄ±r. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beÄŸendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoÅŸuma gitti ki ÅŸimdi bir de hayrat için ismime çeÅŸme yaptÄ±racaÄŸÄ±m. Ben memnunum. ParalarÄ± oraya, buraya savuracaÄŸÄ±ma kendime göre, hayÄ±rlÄ± bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±ma inanÄ±yorum. MezarÄ±n arka kÄ±smÄ±na özel olarak yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m 5 göze, ben öldükten sonra yaÄŸmur ve kardan etkilenmeyen çeÅŸitli portrelerimi yerleÅŸtirecekler. Åžimdi koyarsak, ayÄ±p olur. Herkes Fatiha okumaya baÅŸlar, gerçekten öldü sanÄ±rlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleÅŸtirecekler. Çam fidanlarÄ±nÄ±n aralarÄ±na da bazÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±m sinema filmlerinin afiÅŸleri konulacak." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 09:03

www.evrensel.net