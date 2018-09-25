EyÃ¼psultanâ€™da yol Ã§Ã¶ktÃ¼: Bir araÃ§ gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸe dÃ¼ÅŸtÃ¼

FotoÄŸraf: Serhat ÇaÄŸdaÅŸ/AA

EyÃ¼psultanâ€™da yol Ã§Ã¶ktÃ¼: Bir araÃ§ gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸe dÃ¼ÅŸtÃ¼

    • 25 EylÃ¼l 2018 08:44

    EÃ¼psultanâ€™da ana isale hattÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu oluÅŸan gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸe dÃ¼ÅŸen araÃ§ta hasar meydana geldi.

    Eyüpsultan'da park halinde bulunan bir hafif ticari araç, ana isale hattÄ±nÄ±n patlamasÄ± sonucu yolda oluÅŸan göçüÄŸe düÅŸtü.

    AlÄ±nan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Muhtar Celil KulaksÄ±z SokaÄŸÄ±'nda yolun altÄ±ndan geçen ana isale borusu patladÄ±.

    Sokakta park halinde bulunan 34 ZR 6732 plakalÄ± hafif ticari araç, hattÄ±n patlamasÄ± nedeniyle ÅŸiÅŸen asfaltta meydana gelen göçüÄŸün içinde kaldÄ±.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

    Hattan gelen suyu kesen belediye ekipleri, hasar oluÅŸan aracÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 08:48
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