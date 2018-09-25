CHP'li Erdin Bircan'Ä±n ailesi Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin haberleri yalanladÄ±

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'Ä±n yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edildi. Bircan'Ä±n ailesi, Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin Ã§Ä±kan haberleri yalanladÄ±.

YoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±nda bulunan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edildi. Bircan'Ä±n ailesi, ölümüne dair çÄ±kan haberleri yalanlayarak durumunun kritik olduÄŸunu belirtti.

Edin Bircan'Ä±n oÄŸlu Eren Bircan, sosyal medya hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Babam ile ilgili çÄ±kan haberler asÄ±lsÄ±zdÄ±r. Durumunun çok kritik olduÄŸu gerçektir. Bu haberler ve paylaÅŸÄ±mlar ailece hepimizi üzmüÅŸtür" dedi.

Konuyla ilgili olarak CHP Edirne Milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu ise, “Milletvekilimiz Erdin Bircan halen yaÅŸama mücadelesi vermektedir. Durumu kritiktir, ancak kamuoyunda ölümünün gerçekleÅŸtiÄŸine dair asÄ±lsÄ±z haberler dolaÅŸmaktadÄ±r. DualarÄ±nÄ±zÄ± esirgemeyin” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalÄ±ÅŸmasÄ± için gittiÄŸi IÄŸdÄ±r'da geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Partimizin Edirne Milletvekili, arkadaÅŸÄ±mÄ±z Erdin Bircan’Ä± kaybetmenin derin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabÄ±r diliyorum. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. pic.twitter.com/5ygEKfqwIu — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 25 Eylül 2018

ACI KAYBIMIZ

Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan maalesef yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti. Partimiz, ailesi, sevenleri ve ülkemizin baÅŸÄ± saÄŸolsun. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/BpVoW9RUgX — Dr.Müzeyyen Åževkin (@MzyenSEvkin) 25 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 11:57

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