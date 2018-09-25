CHP'li Erdin Bircan'Ä±n ailesi Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin haberleri yalanladÄ±

FotoÄŸraf: DHA

CHP'li Erdin Bircan'Ä±n ailesi Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin haberleri yalanladÄ±

    • 25 EylÃ¼l 2018 08:33

    CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'Ä±n yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edildi. Bircan'Ä±n ailesi, Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin Ã§Ä±kan haberleri yalanladÄ±.

    YoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±nda bulunan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edildi. Bircan'Ä±n ailesi, ölümüne dair çÄ±kan haberleri yalanlayarak durumunun kritik olduÄŸunu belirtti. 

    Edin Bircan'Ä±n oÄŸlu Eren Bircan, sosyal medya hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Babam ile ilgili çÄ±kan haberler asÄ±lsÄ±zdÄ±r. Durumunun çok kritik olduÄŸu gerçektir. Bu haberler ve paylaÅŸÄ±mlar ailece hepimizi üzmüÅŸtür" dedi.

    Konuyla ilgili olarak CHP Edirne Milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu ise, “Milletvekilimiz Erdin Bircan halen yaÅŸama mücadelesi vermektedir. Durumu kritiktir, ancak kamuoyunda ölümünün gerçekleÅŸtiÄŸine dair asÄ±lsÄ±z haberler dolaÅŸmaktadÄ±r. DualarÄ±nÄ±zÄ± esirgemeyin” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

    24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalÄ±ÅŸmasÄ± için gittiÄŸi IÄŸdÄ±r'da geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 11:57
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Erdin Bircan