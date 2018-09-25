CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatÄ±nÄ± kaybetti

FotoÄŸraf: DHA

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatÄ±nÄ± kaybetti

    • 25 EylÃ¼l 2018 08:33

    CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in gittiÄŸi IÄŸdÄ±r'da beyin kanamasÄ± geÃ§irmiÅŸti. Erdin Bircan yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti.

    GeçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonrasÄ± yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±nda bulunan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalÄ±ÅŸmasÄ± için gittiÄŸi IÄŸdÄ±r'da geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 08:40
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Erdin Bircan