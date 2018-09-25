FotoÄŸraf: DHA
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatÄ±nÄ± kaybetti
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultay Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in gittiÄŸi IÄŸdÄ±r'da beyin kanamasÄ± geÃ§irmiÅŸti. Erdin Bircan yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti.
GeçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonrasÄ± yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±nda bulunan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, hayatÄ±nÄ± kaybetti.
24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalÄ±ÅŸmasÄ± için gittiÄŸi IÄŸdÄ±r'da geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Partimizin Edirne Milletvekili, arkadaÅŸÄ±mÄ±z Erdin Bircan’Ä± kaybetmenin derin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabÄ±r diliyorum. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. pic.twitter.com/5ygEKfqwIu— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 25 Eylül 2018
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 08:40
ACI KAYBIMIZ— Dr.Müzeyyen Åževkin (@MzyenSEvkin) 25 Eylül 2018
Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan maalesef yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti. Partimiz, ailesi, sevenleri ve ülkemizin baÅŸÄ± saÄŸolsun. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/BpVoW9RUgX