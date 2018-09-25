Bilim insanlarÄ± zararlÄ± uyku tÃ¼rlerini aÃ§Ä±kladÄ±

Bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda, yÃ¼z Ã¼stÃ¼ uyumanÄ±n Ã§eÅŸitli saÄŸlÄ±k problemlerine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Bilim insanlarÄ±, zararlÄ± uyku tÃ¼rlerinin saÄŸlÄ±k problemlerine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

American Mayo Clinic'ten uzmanlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yÃ¼z Ã¼stÃ¼ uyumak sÄ±rt, boyun aÄŸrÄ±sÄ± ve eklemlerde karÄ±ncalanmaya yol aÃ§Ä±yor.

Gazete Duvarâ€™da yer alan habere gÃ¶re, mide Ã¼zerinde uyumanÄ±n da nefes almayÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–zellikle hamile kadÄ±nlarÄ±n yÃ¼z Ã¼stÃ¼ uyumamalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulunan uzmanlar, yÃ¼z Ã¼stÃ¼ pozisyonun kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Uzmanlar, yÃ¼z Ã¼stÃ¼ pozisyonda uyurken omurganÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in karÄ±n bÃ¶lgesinin altÄ±na bir yastÄ±k koyulmasÄ± ve sert bir yatakta yatÄ±lmasÄ± Ã¶nerisinde bulunuyor. Uzmanlar ayrÄ±ca, omurganÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in boynun rahatÃ§a hareket edebileceÄŸi pozisyonlarda uyunmasÄ± gerektiÄŸini vurguluyor.

ABD'li bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir diÄŸer araÅŸtÄ±rmada ise, yetersiz gece uykusu ve Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Uykusuzluk Ã§eken insanlarda var olan 'amiloid plak birikiminin' diÄŸer insanlara gÃ¶re neredeyse Ã¼Ã§ kat daha fazla olduÄŸu belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 08:07

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