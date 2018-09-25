Meteorolojiden fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji, BatÄ± Karadeniz, Marmara ve Ege BÃ¶lgesi'nde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini bildirdi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n tahminlerine gÃ¶re, gece saatlerinden itibaren BatÄ± Karadeniz'de kuzey yÃ¶nlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fÄ±rtÄ±na bekleniyor. FÄ±rtÄ±nanÄ±n yarÄ±n sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Marmara BÃ¶lgesi'nde de yarÄ±n kuzeydoÄŸudan kuvvetli esmesi beklenen rÃ¼zgar, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerden itibaren aynÄ± yÃ¶nden 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek.

Kuzey ve Orta Ege'de ise yarÄ±n gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoÄŸudan 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklenen rÃ¼zgarÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ilk saatlerden itibaren ÅŸiddetini arttÄ±rarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-95 kilometre/saat) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'deki kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n cuma Ã¶ÄŸle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanabilecek aksamalara karÅŸÄ± uyarÄ±da bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 07:56

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