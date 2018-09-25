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FelÃ§li hastalar vÃ¼cutlarÄ±na yerleÅŸtirilen cihaz sayesinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼
ABD'de felÃ§li 3 hasta, omurilik kordonuna yerleÅŸtirilen elektrik pedi sayesinde yeniden yÃ¼rÃ¼yebildi.
ABD'de felç nedeniyle bacaklarÄ± tutmayan üç hasta, vücutlarÄ±na yerleÅŸtirilen cihaz sayesinde yürümeye baÅŸladÄ±.
Louisville Üniversitesi ve Mayo Clinic'de görevli uzmanlarÄ±n ayrÄ± ayrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda, omurilikleri hasarlÄ± ve bacaklarÄ± felç olan hastalarÄ±n bedenlerine, omuriliÄŸe elektrik veren bir cihaz yerleÅŸtirildi.
Daha sonra yoÄŸun rehabilitasyona alÄ±nan hastalar, ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± koÅŸu bandÄ±nda attÄ±, bir süre sonra da yürüteçle ya da birinin desteÄŸiyle yürümeye baÅŸladÄ±.
Sputnik'te yer alan habere göre uzmanlar, omuriliÄŸi uyarÄ±cÄ± etkiye sahip cihazÄ±n kapatÄ±lmasÄ± halinde hastalarÄ±n bacaklarÄ±nÄ± hareket ettiremediklerini, aynÄ± yöntemin denendiÄŸi iki hastanÄ±n ise ayakta durabildiÄŸini ancak yürüyemediÄŸini açÄ±kladÄ±.
Mayo Clinic'te yürütülen çalÄ±ÅŸma sonunda 29 yaÅŸÄ±ndaki hasta Jered Chinnock'un bir futbol sahasÄ± büyüklüÄŸündeki alanda gidip geldiÄŸi belirtildi.
ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± "New England Journal of Medicine" ve "Nature Medicine" dergilerinde yayÄ±mlandÄ±. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 07:49