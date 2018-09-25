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FotoÄŸraf: DHA
Vatan Caddesi'nde aÄŸaÃ§ yola devrildi
25 EylÃ¼l 2018 07:27
Ä°stanbul'un Fatih ilÃ§esinde yer alan Vatan Caddesi'nde ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle bir aÄŸaÃ§ yola devrildi.
Vatan Caddesinde ÅŸiddetli rüzgarÄ±n etkisiyle gece saat 02:00 sÄ±ralarÄ±nda aÄŸaç yola devrildi. Çevredeki vatandaÅŸlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Devrilen aÄŸaç iÅŸ makinesiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri, aÄŸacÄ±n kaldÄ±rÄ±lma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda trafiÄŸi bir süre Aksaray yönüne kapattÄ±. AÄŸacÄ±n kaldÄ±rÄ±lma iÅŸlemi tamamladÄ±ktan sonra trafik normale döndü. (Ä°stanbul/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 07:36
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