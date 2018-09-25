Ä°DO ve BUDO'da bazÄ± seferler iptal edildi

Ä°DO ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri, Marmara'daki olumsuz hava koÅŸullarÄ± ve ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.

Ä°DO (Ä°stanbul Deniz Otobüsleri) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, saat 07.30'daki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas), 09.30'daki Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleÅŸtirilemeyecek.

AynÄ± gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapÄ±lamadÄ±.

Ä°DO da olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle saat 07:45 ve 10:45'de yapÄ±lmasÄ± planlanan BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapÄ±lmasÄ± planlanan feribot seferleri, kuvvetli poyraz nedeniyle iptal edildi. Saatteki hÄ±zÄ± 70 kilometreyi bulan poyraz fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle GestaÅŸ firmasÄ±, Gökçeada'ya gün içinde yapÄ±lmasÄ± planlanan bazÄ± seferlerin iptal edildiÄŸini duyurdu.



FotoÄŸraf: Mustafa Suiçmez/DHA

Kabatepe ve Gökçeada'dan saat 10.00'da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± gereken seferler ve saat 13.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferinin de yapÄ±lamayacaÄŸÄ± bildirildi. Geyikli-Bozcaada hattÄ±ndaki seferler ise aksamadan devam ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 09:50

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