Avusturya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± iktidardan basÄ±na sansÃ¼r hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Avusturya'da iktidarÄ±n, polis ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na dair haberleri nedeniyle bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±na sansÃ¼r uygulamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Avusturya Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, bakanlÄ±k ve polis hakkÄ±nda taraflÄ± haber yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla ülkenin önde gelen bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±na bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± en düÅŸük seviyeye çekmeye yönelik hazÄ±rlÄ±k baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Sosyal demokrat çizgideki Der Standard gazetesinde yer alan haberde, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n BasÄ±n Ofisi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve emniyet müdürlüklerine gönderilen 4 sayfalÄ±k metne yer verildi. Metinde BakanlÄ±ÄŸÄ±n, bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±na yönelik yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸi ve suçlulara yönelik bilgilendirmede etnik köken gibi özel bilgileri teÅŸhir edeceÄŸi ifade edildi.

Metinde, "Üzülerek belirtmek isteriz ki Der Standard, Falter ve son olarak Kurier gazetelerinin Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve polis hakkÄ±nda taraflÄ± ve olumsuz haber yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AdÄ± geçen medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bakanlÄ±k ve polise yönelik somut kanÄ±t olmaksÄ±zÄ±n, olumsuz haber yaptÄ±ÄŸÄ±, bu basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n haberlerine iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklik yapmamalarÄ± durumunda "bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yasal olan en düÅŸük seviyeye çekileceÄŸi" kaydedildi.

Gazetenin haberinde ayrÄ±ca, BakanlÄ±ÄŸÄ±n suçlularÄ±n etnik kökenleri ve mülteci ya da göçmen olup olmadÄ±klarÄ±na iliÅŸkin özel bilgilerini de teÅŸhir edeceÄŸi belirtildi, yasalarÄ±n özel yaÅŸamÄ± koruma kapsamÄ±nda kiÅŸilerin izni olmadan bu tür bilgilerin paylaÅŸÄ±mÄ±na müsaade etmediÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

GAZETECÄ°LERDEN TEPKÄ°

Bu arada aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Herbert Kickl’e tepki gösteren çok sayÄ±da gazeteci, "FPÖ’nün eleÅŸtirel haber yapan gazetecileri düÅŸman olarak gördüÄŸü", metinde yer alan ifadelerin haber alma özgürlüÄŸüne yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir "saldÄ±rÄ±" olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, basÄ±nda yer alan haberlere iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada kurum içi bilgilendirme amaçlÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir metnin basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±, metinde birçok güncel konunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerin herhangi bir baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Kimi gazetelerin mesnetsiz haberler yaptÄ±ÄŸÄ± savunulan açÄ±klamada, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eleÅŸtirel gazeteciliÄŸe karÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (Viyana/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 00:47

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