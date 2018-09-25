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Rusya'da muhalif lider Navalni'ye hapis cezasÄ±
Rusya'da Putin'e karÅŸÄ± eylemleriyle tanÄ±nan ve sÄ±k sÄ±k gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan muhalif lider Aleksey Navalni'ye hapis cezasÄ± verildi.
Rusya'da Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e muhalif kimliÄŸiyle tanÄ±nan Aleksey Navalni, 20 gün hapis cezasÄ±na mahkum edildi.
Rusya'da hükümet muhalifi Navalni'nin basÄ±n sözcüsü Kira YarmÄ±ÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Navalni'nin 9 Eylül'de düzenlediÄŸi ancak hapiste olduÄŸu için katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± 'emeklilik yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto mitingi'nin yaralanmalara ve maddi zarara sebep olmasÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
YarmÄ±ÅŸ, Simonovskiy Bölge Mahkemesinde görülen duruÅŸmada Navalni'ye 20 gün hapis cezasÄ± verildiÄŸini belirtti.
Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Navalni, geçen ay evinin önünde gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Moskova'da çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Tverskoy Bölge Mahkemesi tarafÄ±ndan 28 Ocak’ta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir eylem nedeniyle 30 gün hapse mahkum edilmiÅŸti.
Hapis cezasÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan serbest kalan Navalni, cezaevi çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda polis tarafÄ±ndan tekrar gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Navalni, ocak ayÄ±nda da hükümetin emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n yükseltilmesine iliÅŸkin tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etmek üzere halka sokaÄŸa çÄ±kma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. (Moskova/AA)
Rusya'da muhalif lider Navalni gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 00:33
Rus muhalefet lideri Navalni gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±