Rusya'da muhalif lider Navalni'ye hapis cezasÄ±

FotoÄŸraf: Evgeny Feldman/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

Rusya'da muhalif lider Navalni'ye hapis cezasÄ±

    • 25 EylÃ¼l 2018 00:18

    Rusya'da Putin'e karÅŸÄ± eylemleriyle tanÄ±nan ve sÄ±k sÄ±k gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan muhalif lider Aleksey Navalni'ye hapis cezasÄ± verildi.

    Rusya'da Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e muhalif kimliÄŸiyle tanÄ±nan Aleksey Navalni, 20 gün hapis cezasÄ±na mahkum edildi.

    Rusya'da hükümet muhalifi Navalni'nin basÄ±n sözcüsü Kira YarmÄ±ÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Navalni'nin 9 Eylül'de düzenlediÄŸi ancak hapiste olduÄŸu için katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± 'emeklilik yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto mitingi'nin yaralanmalara ve maddi zarara sebep olmasÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

    YarmÄ±ÅŸ, Simonovskiy Bölge Mahkemesinde görülen duruÅŸmada Navalni'ye 20 gün hapis cezasÄ± verildiÄŸini belirtti.

    Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Navalni, geçen ay evinin önünde gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve Moskova'da çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Tverskoy Bölge Mahkemesi tarafÄ±ndan 28 Ocak’ta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir eylem nedeniyle 30 gün hapse mahkum edilmiÅŸti.

    Hapis cezasÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan serbest kalan Navalni, cezaevi çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda polis tarafÄ±ndan tekrar gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

    Navalni, ocak ayÄ±nda da hükümetin emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n yükseltilmesine iliÅŸkin tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etmek üzere halka sokaÄŸa çÄ±kma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. (Moskova/AA)

    Rusya'da muhalif lider Navalni gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    Rus muhalefet lideri Navalni gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 00:33
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