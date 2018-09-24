Ä°ranâ€™da 20 milyon yÄ±llÄ±k fildiÅŸi fosili bulundu

Ä°ranâ€™Ä±n Erdebil eyaletinde 20 milyon yÄ±llÄ±k Mastodon tÃ¼rÃ¼ iki parÃ§a fildiÅŸi fosili bulundu.

Ä°ran’Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Erdebil eyaletinde demiryolu çalÄ±ÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda Miyosen jeolojik devrinden kalma 20 milyon yÄ±llÄ±k Mastodon türü iki parça fildiÅŸi fosili bulundu.

Erdebil Çevre Koruma Genel Müdürü Muhammed Hudaperest, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kayaya yapÄ±ÅŸÄ±k olarak bulunan fildiÅŸi fosillerinin 3 günlük titiz çalÄ±ÅŸma sonucu çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve detaylÄ± araÅŸtÄ±rmalar için DoÄŸal Tarih Müzesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyledi. Hudaperest, son iki senede bölgede yapÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ayrÄ±ca zürafa, inek ve at türlerine ait diÅŸ, çene ve ayak fosillerinin bulunduÄŸunu aktardÄ±.

Miyosen, jeolojik devirlerden Üçüncü (Senozoik) zamanÄ±n Neojen dönemine ait bir bölüm. Günümüzden 23 ila 5,33 milyon yÄ±l öncesine karÅŸÄ±lÄ±k gelirken, Mastodon ise file benzeyen ve nesli tükenmiÅŸ tarih öncesi hayvanlara verilen ad. Mastodonlar ilk olarak 40 milyon yÄ±l önce Kuzey Afrika’da yaÅŸadÄ±. Zamanla Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’nÄ±n diÄŸer bölgelerine yayÄ±ldÄ±. (Tahran/AA)

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