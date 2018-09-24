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ReyhanlÄ± KatliamÄ± ÅŸÃ¼phelisi Yusuf Nazik, tutuklandÄ±
ReyhanlÄ± KatliamÄ±'nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen Yusuf Nazik, ifadesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklandÄ±.
ReyhanlÄ± KatliamÄ±'nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen Yusuf Nazik, mahkemeye sevk edildi. Ä°fadesinde "PiÅŸmanlÄ±ktan faydalanmak istiyorum" diyen Nazik, mahmeke tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.
Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ReyhanlÄ±’daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla Suriye’de yakalandÄ±ktan sonra Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü’ne teslim edilen Yusuf Nazik’in ifadesinde, 14’ü ReyhanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±yla alakalÄ± olduÄŸu öne sürülen 24 kiÅŸiyi teÅŸhis ettiÄŸi öÄŸrenildi. Bu isimlerden 14’ünün ReyhanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili kiÅŸiler olduÄŸu, firari durumda olduÄŸu tespit edilen ÅŸüpheliler için yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
Nazik’in, savcÄ±lÄ±kta emniyetteki ifadelerini tekrar ettiÄŸi, piÅŸman olduÄŸunu ve etkin piÅŸmanlÄ±k hükümlerinden faydalanmak istediÄŸini söylediÄŸi belirtildi.
Nazik, savcÄ±lÄ±ktaki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ReyhanlÄ± davasÄ±nÄ±n görüldüÄŸü Ankara 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, nazik’in tutuklanmasÄ±na karar verdi. (Ankara/DHA)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 20:44
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