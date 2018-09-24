Irakâ€™ta KDPâ€™nin adayÄ± Fuad HÃ¼seyin oldu

Irakâ€™ta Mesut Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisiâ€™nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fuad HÃ¼seyin oldu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) eski BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± BaÅŸkanÄ± Fuad Hüseyin Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± oldu. Fuad’Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili açÄ±klama, Barzani’nin resmi internet sitesinden yapÄ±ldÄ±.

Kürtlerin ortak bir aday çÄ±karmayÄ± arzuladÄ±klarÄ±nÄ± ancak bunun gerçekleÅŸmediÄŸini belirten Barzani, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Partim, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± belirleme görevini bana verdi. Fuad Hüseyin’i yeteneÄŸi nedeniyle cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gösterdim.”

BARZANÄ°’NÄ°N SAÄž KOLU

Barzani’nin saÄŸ kolu olarak bilinen Hüseyin, Ekim 2017’ye kadar IKBY BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± BaÅŸkanÄ± görevini yürütüyordu. Kürdistan Yurtseverler BirliÄŸi’nin (KBY) geçen hafta Berhem Salih’i cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KDP de kendi adayÄ±nÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Irak’ta 2005’ten itibaren KYB’nin aday gösterdiÄŸi Celal Talabani (2 dönem) ve Fuad Masum, meclis tarafÄ±ndan seçilerek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü. Irak meclisi, 25 Eylül’de yapÄ±lmasÄ± planlanan cumhurbaÅŸkanÄ± seçimini belirsiz bir tarihe ertelemiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 20:33

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