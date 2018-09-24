3. havalimanÄ±nda bir 'iÅŸ kazasÄ±' daha: Ambulanslar siren Ã§almÄ±yor

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda 6 metre yÃ¼kseklikten dÃ¼ÅŸen bir iÅŸÃ§i yaralandÄ±. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, alana gelen ambulanslarÄ±n siren Ã§almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ä°ktidar yetkilileri tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k 29 Ekim'de açÄ±lacaÄŸÄ± vurgulanan 3. havalimanÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±nda bir 'iÅŸ kazasÄ±' daha yaÅŸandÄ±. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda 6 metre yükseklikten düÅŸen iÅŸçinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sendika ayrÄ±ca iÅŸçiyi almak için gelen ambulansÄ±n siren çalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± "ArtÄ±k ambulanslar gelirken siren çalmÄ±yorlar" ifadeleriyle aktardÄ±.

HavalimanÄ±nÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ tarihine yetiÅŸtirilmesi için aÄŸÄ±r koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸçiler, iÅŸ cinayetlerine, maaÅŸlarÄ±n vaktinde yatÄ±rÄ±lmamasÄ±na, yatakhane ve banyolarÄ±n saÄŸlÄ±ksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ve servis sorununa karÅŸÄ± 14 Eylül'de 'Köle deÄŸiliz' diyerek isyan etmiÅŸti. Eyleme katÄ±lan iÅŸçiler, polis ve jandarma tarafÄ±ndan gece yarÄ±sÄ± düzenlenen baskÄ±nla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve gözaltÄ±na alÄ±nan 400'den fazla iÅŸçiden 24'ü tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin tutuklanmasÄ±na Türkiye ve Avrupa'dan tepki yaÄŸmÄ±ÅŸ, emek ve meslek örgütleri, gözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçilerin setbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve eylemde dile getirilen taleplerin karÅŸÄ±lanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

'KÃ¶le deÄŸiliz' diyerek eylem yapan 24 havalimanÄ± iÅŸÃ§isi tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 20:38

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