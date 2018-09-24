Ahvaz kurbanlarÄ± topraÄŸa verildi

Ä°ranâ€™da askeri geÃ§it tÃ¶renine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

Ä°ran’Ä±n Arap nüfuslu Huzistan eyaletinin baÅŸkenti Ahvaz’da cumartesi günkü askeri geçit törenine yönelik saldÄ±rÄ±da ölenlerin cenaze törenine aralarÄ±nda üst düzey yetkililerin de bulunduÄŸu binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Törende ‘intikam’ yemini edilirken ABD ve Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± sloganlar atÄ±ldÄ±.

12’si Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± mensubu 25 kiÅŸinin öldüÄŸü, 60 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ahvaz saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kurbanlarÄ± için büyük bir cenaze töreni düzenlendi.

Ruhani, Ahvaz saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili ABD ve KÃ¶rfez Ã¼lkelelerini suÃ§ladÄ±

BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ° KATILDI

Ahvaz’Ä±n Sarallah Camisi’ndeki törene katÄ±lmak için Ä°ran’Ä±n dört bir yanÄ±ndan binlerce kiÅŸi geldi. Tabutlar Ä°ran bayraklarÄ±na sarÄ±lÄ±rken “Sonuna kadar ayaktayÄ±z”, “Terörizme hayÄ±r” yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±ndÄ±. Sloganlarda ise özellikle ABD ve Ä°srail hedef alÄ±ndÄ±. Törende bölgedeki Arap kabilelerin bayraklarÄ± da açtÄ±. Pek çok kiÅŸi saldÄ±rÄ±da öldürülen 4 yaÅŸÄ±ndaki erkek çocuÄŸunun fotoÄŸrafÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Selami, törendeki konuÅŸmasÄ±nda “Bizim intikamÄ±mÄ±zÄ± daha önce görmüÅŸtünüz. Göreceksiniz ki yÄ±kÄ±cÄ± ve mahvedici karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸiz, yaptÄ±klarÄ±nÄ±zdan çok piÅŸman olacaksÄ±nÄ±z” dedi.

Kurbanlardan 12’si Ahvaz’da, diÄŸerleri kendi memleketlerinde topraÄŸa verildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu Tahran’Ä±n Suudi destekli olduÄŸunu belirttiÄŸi ayrÄ±lÄ±kçÄ± Arap örgüt El Ahvaziye’nin yanÄ± sÄ±ra IÅžÄ°D üstlenmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Ä°ran'da askeri tÃ¶rene saldÄ±rÄ±: 24 Ã¶lÃ¼, 53 yaralÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 20:27

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