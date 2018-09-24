GMÄ°S: KaÃ§ak ocaklara Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmalÄ±

KaÃ§ak maden ocaklarÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ cinayetleri Ã¼zerine Genel Maden Ä°ÅŸÃ§ileri SendikasÄ±, ruhsatsÄ±z Ã§alÄ±ÅŸan ocaklarÄ±n daha sÄ±k denetlenmesini istedi.

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) Yönetim Kurulu, Zonguldak’ta ruhsatsÄ±z olarak ocak çalÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±n önlenmesi için denetimlerin sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, çözüm için yeni düzenlemeler yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve bölge insanÄ±nÄ± kaçak ocaklarda çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakan ÅŸartlarÄ±n deÄŸiÅŸmesini istedi.

GMÄ°S Yönetim Kurulu adÄ±na bir açÄ±klama yapan Genel BaÅŸkan Ahmet Demirci, “Siyasetçiler, meslek odalarÄ±, STK’ler, ilgili bakanlÄ±klar bir araya gelmeli ve artÄ±k kanayan yaraya dönüÅŸen kaçak ocaklarÄ±n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için çözüm üretmelidir” dedi.

Son olarak ElvanpazarcÄ±k beldesinde bulunan kaçak ocakta meydana gelen göçükte Erol Sabah’Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini dile getiren Demirci, “Bölgemizdeki kaçak ocak gerçekliÄŸi artÄ±k köklü düzenlemelerle deÄŸiÅŸtirilmelidir. Bölge insanÄ±nÄ± kaçak ocaklarda çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakan ÅŸartlarÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerekiyor” dedi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 19:11

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