Direniş dayanışma ile kazanılır

Sarkuysan İşcisi

Gebze

Flormar işçileri, Cargil işçileri, 3. havalimanında çalışan inşaat işçileri ve sendikamız Birleşik Metal-İş’te örgütlenen BBS metal işçileri... Ekmeğini biraz büyütmek, biraz daha iyi şartlarda çalışmak, çalışırken ölmemek, tahtakurularıyla koyun koyuna yatmamak için, haklarını arayan, sendikalaşma mücadelesi veren işçi kardeşlerimiz...

Hepsi artık yeter deyip birleşip mücadele etmeye kalktıklarında, hepsi kağıt üzerinde sendikalaşma hakkını kullanmak istediklerinde işten atıldılar, gözaltına alındılar, kimi hapse bile atıldı. Patronlar hak aramayacaksınız, sesinizi çıkarmayacaksınız, sendikalaşmayacaksınız diyorlar. Hak derseniz, sendika derseniz, atarım seni işten, koyarım kapının önüne, seni çoluğunla çocuğunla açlığa mahkum ederim, hiçbir yerde aldırmam işe, sürterim burnunuzu, bir gece ansızın bastırırım yatakhanelerinizi aldırırım gözaltına, atarım hapse diyor. Demekle kalmıyor, Cargill işçilerini, 600’e yakın inşaat işçisini gözaltına alıyor, hapse attırıyor.

BBS Metal’de sendikalaşan işçi kardeşlerimizi işten atmakla kalmıyor, karşılarına asker emeklisini idari işler amiri olarak işe alarak baskı ve tehditlerini artırıyor. Buna karşı çıktığımızda ise patronların saldırısı ile karşıya kalıyoruz.

Peki patronlar bu gücü nerden alıyorlar? Neden hükümetler patronların yanında duruyor, neden sendikalaşan işçilerin işten atılmasına göz yumuluyor? Neden kriz var deyip toplu işten atmalara hükümetler sessiz kalıp, haklarını arayan biz işçilerin karşısında duruyor? Neden?

Elbette sendikalaşmak zordur, elbette direniş zordur. Ama zorluğa karşı aylarca direniyor Flormar, direniyor Cargill. Elbette zordur hak aramak, çünkü karşımızda patron durmaz. Ama ekmek için, alınterimiz için verilen mücadeleden daha güzeli daha onurlusu yoktur. Flormar’daki işçi kardeşlerimizin aylardır haykırdığı gibi, “Floormar değil-direniş güzelleştirir” demesi gibi.

Biz Birleşik Metal-İş üyesi Sarkuysan işçileri olarak temsilcilerimiz başta olmak üzere sendikamızda örgütlenip işten atılan BBS işçi kardeşlerimizin

direnişine destek vermek, dayanışmada bulunmak için cuma günü vardiya çıkışında işçi kardeşlerimizin direniş çadırını ziyaret ettik. Bizimkisi belki küçük

bir adımdı ama bu küçük adımları iş kolu-sendika ayrımı yapmadan çoğaltıp büyütebilirsek kazanırız. Bunun için direnişler dayanışma ile kazanılır diyoruz.

Tüm işçi kardeşlerimizi küçük adımlarımızı birleştirip, büyütmeye çağırıyoruz.