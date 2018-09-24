Ä°dlibâ€™deki cihatÃ§Ä±lar silahlarÄ±nÄ± teslim etmiyor

Ä°dlibâ€™deki pek Ã§ok cihatÃ§Ä± Ã¶rgÃ¼t, Rusya ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda Ä°dlibâ€™in silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda varÄ±lan mutabakatÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Suriye’nin Ä°dlib kentinde el Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± örgütlerle diÄŸer cihatçÄ± örgütler, Rusya ve Türkiye’nin Soçi’de yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± tanÄ±mama ve silahlarÄ± teslim etmeme kararÄ± aldÄ±. Sputnik’in haberine göre, el Kaide’ye baÄŸlÄ± Hurras el Din (Dinin MuhafÄ±zlarÄ±) örgütünden sonra Suriye’de Çeçenlerden oluÅŸan Ensaruddin Cephesi örgütü de Soçi’de Rusya ile Türkiye arasÄ±nda yapÄ±lan Ä°dlib anlaÅŸmasÄ±nÄ± reddettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

“Åžam Özgürlük Örgütü” çatÄ±sÄ± altÄ±nda faaliyet gösteren gruplar (Hurras el Din, Ensar el Tevhid, Ensaruddin Cephesi , Ensar Allah, el Furkan ve Cund el Kafkas) cepheden çekilmeyi reddetti.

Ä°dlib’de bulunan en büyük cihatçÄ± grup olan Heyet Tahrir el Åžam (el Nusra) ve Türkistan Ä°slam Partisi (TÄ°P) gruplarÄ± da Soçi anlaÅŸmasÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yorlar.

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ELÄ°KO: HTÅž HENÜZ KARAR VERMEDÄ°

Rus AjansÄ±na konuÅŸan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Fuat Eliko, Hurras el Din örgütü ile diÄŸer örgütlerin, Soçi anlaÅŸmasÄ±nÄ± reddettiklerini belirterek, “Hurras el Din örgütünün 5 bin militanÄ± var. Bu örgütün savaÅŸçÄ±larÄ± Suriye halkÄ±ndan oluÅŸmuyor. Suriyeli deÄŸiller. DoÄŸu Türkistan Partisi örgütünün savaÅŸçÄ±larÄ± da Çin’den gelmiÅŸ. Heyet Tahriri Åžam örgütü de kararÄ±nÄ± henüz vermemiÅŸ. HTÅž’nin savaÅŸçÄ±larÄ±nÄ±n çoÄŸu Suriye halkÄ±ndan oluÅŸuyor” dedi.

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TÜRKÄ°YE DESTEKLÄ° GRUP DA SÄ°LAH BIRAKMIYOR

Ä°dlib’in en büyük ÖSO çatÄ± grubu olan Türkiye destekli Ulusal ÖzgürleÅŸtirme Cephesi Soçi mutabakatÄ± ile ilgili açÄ±klamasÄ±nda Türkiye’ye teÅŸekkür etti ancak örgüt “Diplomatik iÅŸbirliÄŸine devam edeceÄŸiz ama silahlarÄ±mÄ±zdan vazgeçmeyeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

Bünyesinde 16 ÖSO örgütünü barÄ±ndÄ±ran Ulusal ÖzgürleÅŸtirme Cephesi, HTÅž’nin Ä°dlib’den çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyor. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 19:05

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