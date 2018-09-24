PahalÄ± ve ulaÅŸÄ±lamaz gÄ±da dÃ¶nemine girildi

Ziraat MÃ¼hendisi Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±nda (YEP) tarÄ±m neredeyse hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ' dedi.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Yeni Ekonomi ProgramÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± programa tarÄ±m kesiminden, “Dövize baÄŸlÄ± olarak girdi fiyatlarÄ±ndaki fahiÅŸ artÄ±ÅŸ nedeniyle çiftçi bu yÄ±l ürün ekemeyecek duruma gelmiÅŸ. GÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± kapÄ±da ama açÄ±klanan programda buna iliÅŸkin herhangi bir tedbir yok” eleÅŸtirisi geldi.

Ziraat Mühendisi Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal, “Bakan Berat Albayrak tarafÄ±ndan açÄ±klanan Yeni Ekonomi ProgramÄ±nda (YEP) tarÄ±m neredeyse hiç görülmemiÅŸ. AyrÄ± bir baÅŸlÄ±k altÄ±nda ele alÄ±nmaya bile ihtiyaç duyulmamÄ±ÅŸ. Bu bile baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na, ‘tarÄ±ma ve çiftçiye verilen deÄŸeri’ gösteriyor. 100 günlük programda da aynÄ± ÅŸey olmuÅŸtu ve tarÄ±m kesimi görülmemiÅŸti” dedi.

TARIM DA ÇÄ°FTÇÄ° DE ÖNEMSENMEMÄ°Åž

TarÄ±mÄ± desteklememenin bedelini bütün ülkenin daha pahalÄ± ve ulaÅŸÄ±lamaz gÄ±da ile ödeyeceÄŸini söyleyen SarÄ±bal eleÅŸtirilerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: Girdi fiyatlarÄ± inanÄ±lmaz boyutlara geldi. Bu yÄ±lÄ±n ilk 8 ayÄ±nda mazotun litresi 1 TL’den fazla arttÄ±. Ocak ayÄ±nda 5.05 TL civarÄ±nda olan mazot fiyatÄ± ÅŸu anda 6,30’u geçmiÅŸ durumda. AynÄ± ÅŸekilde, En fazla kullanÄ±lan gübrelerden ÜRE’nin kilosu 1 liradan 2 lira 20 kuruÅŸa, DAP’Ä±n kilosu 1.5 liradan 3.25 liraya çÄ±ktÄ±. Ä°laç fiyatlarÄ± da farklÄ± deÄŸil. Bütün tarÄ±m ilaçlarÄ± son 7-8 ayda en az iki kat arttÄ±. Çiftçi borç bataÄŸÄ±nda ve ödeyecek durumda deÄŸil. 2.1 milyon kayÄ±tlÄ± çiftçimiz var ve çiftçilerin toplam borcu 100 milyar lirayÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Programda çiftçiyi üretim yapamaz duruma getiren girdi fiyatlarÄ±na karÅŸÄ±n çiftçiye nasÄ±l bir destek saÄŸlanacaÄŸÄ± yer almÄ±yor. Son bir aydÄ±r Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda üreticilerle bir araya geldim. Ya ekim yapmayacaklar, yapsalar bile gübre ve ilaç kullanmayacaklar. Yani her durumda üretim düÅŸecek ve kriz derinleÅŸecek. Ama açÄ±klanan programda buna dönük tek bir kelime yok. Tedbir yok”.

YEP’te borçlu çiftçinin nasÄ±l destekleneceÄŸine, nasÄ±l bir üretim yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir ibare olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken SarÄ±bal, “100 günlük eylem planÄ±nda da yoktu YEP’te de yok. GÄ±da egemenliÄŸini saÄŸlayacak yani üretici ve tüketicinin haklarÄ±nÄ± koruyacak bir sistemin kurulacaÄŸÄ±na dair de herhangi bir plan yok” dedi.

HEP SÖYLENEN HÄ°Ç YAPILMAYAN VAATLER

YEP’te, Enflasyon bölümündeki Politikalar ve Tedbirler baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda tarÄ±m ve gÄ±da ile ilgili alÄ±nacak tedbirler ÅŸöyle sÄ±ralanmÄ±ÅŸ:

â– TarÄ±m ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin saÄŸlÄ±klÄ± yapÄ±labilmesine imkan veren bir erken uyarÄ± sistemi kurulacaktÄ±r.

â– GÄ±da ürünlerinde fiyat dalgalanmasÄ±nÄ±n büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanÄ±larak yakÄ±ndan takip edileceÄŸi Ürün Gözetim MekanizmasÄ± hayata geçirilecektir.

â– TarÄ±mda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek tohumdan sofraya gÄ±da deÄŸer zinciri, gÄ±da güvenliÄŸi ve uluslararasÄ± rekabet önceliÄŸinde, yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bu kapsamda Hal YasasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verilecektir.

â– AtÄ±l tarÄ±m arazilerinin tarÄ±msal üretime kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için gerekli kurumsal ve hukuki altyapÄ± oluÅŸturulacaktÄ±r.

Bu konularÄ±n hiçbirinin yeni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen SarÄ±bal, “Bütün AKP hükümetlerinin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± programlarda benzer ifadeler yer aldÄ± ve bugüne kadar bir arpa boyu yol alÄ±nmadÄ±” tespiti yaptÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 19:00

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