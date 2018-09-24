Evrenselâ€™e Paradise davasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek: Haberimizin arkasÄ±ndayÄ±z

Paradise belgelerini haberleÅŸtirdiÄŸimiz iÃ§in Bakan Berat Albayrak tarafÄ±ndan Evrenselâ€™e aÃ§Ä±lan davanÄ±n 3. duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek.

Tüm dünyada siyasetçilerin ve patronlarÄ±n vergiden kaçÄ±nmak için yaptÄ±klarÄ± para transferleri ile ilgili ‘Paradise Belgeleri’ni haberleÅŸtiren Evrensel’e söz konusu belgelerde adÄ± geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ve kardeÅŸi Serhat Albayrak tarafÄ±ndan açÄ±lan davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± yarÄ±n görülecek. BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, saat 10.30’da görülecek duruÅŸmada, haberin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dönem Evrensel Gazetesi Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü olan Evrensel editörü ÇaÄŸrÄ± SarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

Ä°çlerinde pek çok siyasetçi de bulunan zenginlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki offshore hesaplarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla vergi avantajÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyan ‘Paradise Belgeleri’nde Türkiye’den de isimler yer aldÄ±. Belgelerde, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± olan ve ÅŸu anda Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten Berat Albayrak ile kardeÅŸi, Turkuvaz Medya Grubu BaÅŸkanvekili Serhat Albayrak’Ä±n yanÄ± sÄ±ra Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n iki oÄŸlunun da adÄ± geçiyordu. Bahsi geçen isimlerin ‘offshore’ ÅŸirket sahibi olduÄŸunu ortaya koyan belgelerde tüm dünyada siyasetçilerin ve patronlarÄ±n vergiden kaçÄ±nmak için yaptÄ±klarÄ± para transferleri ile ilgili bilgiler yer alÄ±yordu.

ALBAYRAK’IN ÅžÄ°KAYETÄ° Ä°LE AÇILMIÅžTI

9 KasÄ±m 2017 tarihinde ‘Paradise Belgeleri’ ile ilgili CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu ve HDP Grup BaÅŸkan Vekili Filiz KeresticioÄŸlu’nun görüÅŸlerine yer veren haber nedeniyle ÇaÄŸrÄ± SarÄ± hakkÄ±nda 6 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Paradise Belgeleri’ni haberleÅŸtiren SarÄ±’ya, Bakan Berat Albayrak ve kardeÅŸi Serhat Albayrak’Ä±n ÅŸikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

‘HABERÄ°MÄ°ZÄ°N ARKASINDAYIZ’

Önceki duruÅŸmada savunmasÄ±nÄ± yapan SarÄ±, “Tüm dünyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu belgeler bunlar. Pakistan, Ä°zlanda ve Uruguay gibi ülkelerde belgelerin yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra görevden almalar ve istifalar yaÅŸandÄ±. Bizim ülkemizde ise CHP’nin araÅŸtÄ±rma teklifi AKP milletvekillerince reddedildi. Bir de bize ‘hakaret ve iftira’ diye dava açÄ±ldÄ±. HakkÄ±mÄ±zda hazÄ±rlanan iddianamede haberin iki gün üst üste yayÄ±nlanmasÄ± ‘algÄ± oluÅŸturulmak için’ diye ifade edilmiÅŸ. Biz buna haber takibi diyoruz. Söz konusu haber kamu yararÄ± olan bir gazeteciliktir ve arkasÄ±nda duruyorum. YarÄ±n yine aynÄ± iddialar gelirse yine haberini yaparÄ±z. KeÅŸke politikacÄ±lar eleÅŸtirilere de açÄ±k olabilse” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Albayrak kardeÅŸlerin avukatÄ± Abdulsamet AydÄ±n ise, haberin somut hiçbir iddiaya dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü, müvekkillerinin kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ±n rencide edildiÄŸini iddia etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 18:51

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