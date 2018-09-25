Evrenselâ€™e Paradise davasÄ±: Hakimin izninden dolayÄ± duruÅŸma ertelendi

Paradise belgelerini haberleÅŸtirilmesi nedeniyle Bakan Albayrak tarafÄ±ndan Evrenselâ€™e aÃ§Ä±lan davanÄ±n 3. duruÅŸmasÄ± hakimin izni nedeniyle ertelendi.

‘Paradise Papers’Ä± haberleÅŸtiren Evrensel Gazetesine “hakaret ve iftira” suçlamalarÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±, hakimin izinli olmasÄ± sebebiyle 28 KasÄ±m’a ertelendi.

Tüm dünyada siyasetçilerin ve patronlarÄ±n vergiden kaçÄ±nmak için yaptÄ±klarÄ± para transferleri ile ilgili ‘Paradise Papers’ haberleri nedeniyle gazetemizin eski Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü ÇaÄŸrÄ± SarÄ±’nÄ±n Bakan Berat Albayrak ve Serhat Albayrak’a “hakaret ve iftira” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 28 KasÄ±m’a ertelendi. ertelendi. DavanÄ±n görüldüÄŸü BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Hakimi AÅŸkÄ±n KocamanoÄŸlu, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu’nun (HSK) 19 Eylül 2018 tarihli kararnamesi ile 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne baÅŸkan olarak atandÄ±.

KocamanoÄŸlu’nun yerine atanan hakimin de izinli olmasÄ± sebebiyle duruÅŸma 28 KasÄ±m tarihine ertelendi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

#Evrensel gazetesi eski Sorumlu YazÄ±iÅŸleri Müdürü #ÇaÄŸrÄ±SarÄ±’nÄ±n gazetenin #ParadisePapers haberleri nedeniyle Bakan Berat Albayrak ve Serhat Albayrak’a “hakaret” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, hakim izinli olduÄŸu için 28 KasÄ±m saat 11.10’a ertelendi. — Fatih Polat (@fpolat69) 25 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 11:29

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