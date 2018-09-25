Meslek liseliler de 3. havalimanı işçilerinin yanında

Meslek lisesi öğrencisi

İstanbul

Merhaba ben Küçükçekmece'den bir meslek lisesi öğrencisiyim. Geçtiğimiz hafta okulumuzun topluca Teknofest'e götürüleceğini öğrendik. Biz de arkadaşlarımızla Teknofest’te neler yapacağımızı konuşurken, bir arkadaşımız babasının havalimanı inşaatında çalıştığını, babasının da içinde olduğu binlerce işçinin çok kötü koşullarda çalıştığı için eylem yaptığını anlattı. Arkadaşımızın babası geçen hafta yapılan eylemlerde gözaltına alınmış daha sonra da serbest bırakılmış.

Arkadaşım babasının bu durumunu bize söylediğinde kendi aramızda işçilerin koşullarını konuşmaya başladık. Duymayan birçok arkadaşımız bu sayede işçilerin hangi koşullarda çalıştığını öğrenmiş oldu. Biz, işçiler bu koşullarda çalışırken 3. havalimanı pist alanında yapılan Teknofest’e gitmek istemedik. Arkadaşımızın babasının ve havalimanı işçilerinin uğradığı baskılara ve haksızlıklara bir nebze de olsa dikkat çekebilmek için o gün kendi aramızda bir karar alarak okul önünde toplandık.

Bizi zorla götürmek isteyen okul yönetimine bu itirazımızı belirterek, okul önünde 20 kişilik bir oturma eylemi gerçekleştirdik. Okul önündeki bu eylemimizle birlikte Teknofest’e gidecek diğer öğrenciler de havalimanında böyle bir eylemin olduğunu öğrendiler ve onlardan da olumlu tepkiler aldık. Örneğin başka görüşlerden bizi engellemek için gelen gençlere işçilerin durumunu, burada o işçilerin çocuklarının olduğunu anlattığımızda bir sorun çıkmadı. Yüzlerce havalimanı işçisi o durumdayken gidip orada eğlenmenin haksızlık olacağını belirttikten sonra, oturma eylemimizi bitirdik. İşçilerin bir hafta önce gözaltı ve şiddetle talepleri yok sayılırken, aynı havalimanında sanki bir hafta önce hiçbir şey yaşanmamış gibi bir tiyatro oynanmasını gülünç buluyorum. Bu yüzden havalimanı işçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum.